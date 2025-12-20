السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قاضٍ يسمح للرئيس السابق بولسونارو بمغادرة السجن

20 ديسمبر 2025 11:55

حصل رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهمة محاولة انقلاب منذ نوفمبر، على إذن يوم الجمعة بمغادرة السجن لإجراء جراحة فتق. ولم يتم الإعلان عن موعد الجراحة بعد.
وأعطى القاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الضوء الأخضر للزعيم اليميني المتطرف بعد أن أكد أطباء الشرطة الاتحادية حاجته لهذا الإجراء.
ويقول الأطباء إن الفتق الذي يعاني منه بولسونارو يؤثّر على كلا جانبيه ويسبب له الألم. وقد خضع الرئيس البرازيلي السابق، الذي تولى السلطة بين عامي 2019 و2022، لعدة عمليات جراحية أخرى منذ تعرّضه للطعن في البطن خلال تجمع انتخابي في عام 2018.
ورفض دي مورايس، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو بتهمة الانقلاب وحكم عليه بالسجن، طلب الرئيس السابق بوضعه تحت الإقامة الجبرية بعد مغادرته المستشفى.

