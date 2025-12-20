السبت 20 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

برونو فرنانديز على «رادار» بايرن ميونيخ

برونو فرنانديز على «رادار» بايرن ميونيخ
20 ديسمبر 2025 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
أغلى نجوم «البوندسليجا».. انخفاض قيمة كين وموسيالا


يعيش البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، أيامه الأخيرة في «البريميرليج»، بعد أن أصبح اسمه على «جدول اهتمام» بايرن ميونيخ الألماني، ويتمسك النادي «البافاري» بضم نجم البرتغال، وبحسب صحيفة فيخاجيس الإسبانية، يعرض البايرن 50 مليون يورو لحسم الصفقة.
واهتمام بايرن ميونيخ باللاعب برونو فرنانديز ليس حديثاً، ويرى النادي أنه لاعب وسط متكامل، يتمتع برؤية وشخصية، والقدرة على اللعب بين الخطوط، والدقة في التمريرة الأخيرة، وفضلاً عن خبرته في المسابقات الأوروبية، والتي تمثل عاملاً مهماً لفريق يطمح دائماً إلى الذهاب بعيداً في دوري الأبطال.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
برونو فيرنانديز
بايرن
دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني
آخر الأخبار
حصاد الإمارات 2025.. القطاع الصحي يعزّز ريادته بإنجازات نوعية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. القطاع الصحي يعزّز ريادته بإنجازات نوعية
اليوم 15:12
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اليوم 15:08
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
الرياضة
من دروجبا إلى صلاح .. كأس أفريقيا تعاند «7 نجوم»!
اليوم 15:07
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
الرياضة
«ألعاب المستقبل» تُتوج «أول الأبطال» في أبوظبي
اليوم 15:03
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
الرياضة
أبطال «أعياد الميلاد».. الخاسرون في سباق «البريميرليج»!
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©