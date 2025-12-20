برونو فرنانديز على «رادار» بايرن ميونيخ



علي معالي (أبوظبي)



يعيش البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، أيامه الأخيرة في «البريميرليج»، بعد أن أصبح اسمه على «جدول اهتمام» بايرن ميونيخ الألماني، ويتمسك النادي «البافاري» بضم نجم البرتغال، وبحسب صحيفة فيخاجيس الإسبانية، يعرض البايرن 50 مليون يورو لحسم الصفقة.

واهتمام بايرن ميونيخ باللاعب برونو فرنانديز ليس حديثاً، ويرى النادي أنه لاعب وسط متكامل، يتمتع برؤية وشخصية، والقدرة على اللعب بين الخطوط، والدقة في التمريرة الأخيرة، وفضلاً عن خبرته في المسابقات الأوروبية، والتي تمثل عاملاً مهماً لفريق يطمح دائماً إلى الذهاب بعيداً في دوري الأبطال.