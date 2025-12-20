الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أوناي إيمري يكشف سر تألق أستون فيلا

أوناي إيمري يكشف سر تألق أستون فيلا
20 ديسمبر 2025 16:26

 
لندن (د ب أ)

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم عن تفاؤله، بسبب المستوى المميز الذي يقدمه كامل عناصر الفريق، في وقت يتطلع فيه أستون فيلا إلى رفع سلسلة انتصاراته إلى رقم مزدوج.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الفوز الذي على مانشستر يونايتد الأحد سيمنح أستون فيلا انتصاره العاشرة على التوالي في كافة المسابقات قبل فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.
وقال إيمري للصحفيين: «بالطبع، الكيفية التي التي ندير بها الفريق مع اللاعبين والدفع بلاعبين يتواجدون دائماً على مقاعد البدلاء، لفترات أطول، أمر مهم للغاية».
وأضاف: «المستوى الذي نقدمه لا يعود فقط إلى اعتمادنا على تشكيلة أساسية شبه ثابتة تضم في الغالب اللاعبين أنفسهم، ونحن نتغير، نحاول استخدام لاعبين مختلفين، بالطبع في مسابقات مختلفة، ولكن طريقة استجابتهم تمنحني الثقة، وإذا غاب لاعب لأي سبب، يمكننا الاعتماد على لاعب آخر».
وبفضل سلسلة النتائج الرائعة، أصبح أستون فيلا على بعد ثلاث نقاط فقط من المتصدر أرسنال مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، ويؤمن إيمري بأن فريقه لا يزال يملك المزيد ليقدمه.
وقال المدرب الإسباني: «هدفي يتضمن الكثير من الجوانب التي يجب تحسينها، والكثير من الأمور التي نحتاج إلى العمل عليها، ووضع أهداف طموحة، وأولها الأحد بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، وأعتقد أنه خلال 30 أو 31 عاماً، لم ينجح أستون فيلا في الفوز على مانشستر يونايتد على أرضه سوى ثلاث مرات فقط، وأرى أن هذا رقم صغير جداً بالفعل».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
مانشستر يونايتد
أوناي إيمري
