استقرار السودان

تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم للشعب السوداني الشقيق، نهج إماراتي راسخ. ومنذ اندلاع الأزمة، تعمل الإمارات عن كثب مع شركائها لدفع مسار التهدئة، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، وقدمت دعماً مستمراً للجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.

وترحيب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، معالي ماركو روبيو، بشأن السودان، والتي أكد فيها أن وقف الأعمال العدائية في البلد الشقيق «هدف عاجل» يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد، يأتي انطلاقاً من التزام الإمارات بالعمل مع «المجموعة الرباعية» بقيادة أميركا للتوصل إلى حل سياسي مدني مستدام، يضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار.

الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، يشكّلان أولوية قصوى لحماية المدنيين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ويُمهّدان الطريق نحو مسار سياسي يفضي إلى انتقال مدني مستقل يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام.