طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شمالاً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزرالأول عند الساعة 21:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:51.

في بحر عمان، الموج خفيف. سيحدث المد الأول عند الساعه 10:15 والمد الثاني عند الساعة 23:53، والجزر الأول عند الساعة 17:00 والجزرالثاني عند الساعة 05:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 13 85 35

دبي 24 14 85 35

الشارقة 24 13 90 35

عجمان 21 14 90 50

أم القيوين 22 14 90 45

رأس الخيمة 23 13 80 35

الفجيرة 24 16 80 40

العـين 21 10 80 35

ليوا 23 11 90 45

الرويس 22 16 75 45

السلع 23 12 90 50

دلـمـا 22 16 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 21 20 65 45

أبو موسى 21 21 65 45.