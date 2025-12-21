الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
21 ديسمبر 2025 17:14

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شمالاً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 04:06، والجزرالأول عند الساعة 21:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:51.

في بحر عمان، الموج خفيف. سيحدث المد الأول عند الساعه 10:15 والمد الثاني عند الساعة 23:53، والجزر الأول عند الساعة 17:00 والجزرالثاني عند الساعة 05:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      22 13 85 35

دبي                           24 14 85 35

الشارقة                       24 13 90 35

عجمان                        21 14 90 50

أم القيوين                      22 14 90 45

أخبار ذات صلة
توقعات بسقوط أمطار وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة غداً
توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات

رأس الخيمة                   23 13 80 35

الفجيرة                          24 16 80 40

العـين                            21 10 80 35

ليوا                               23 11 90 45

الرويس                          22 16 75 45

السلع                              23 12 90 50

دلـمـا                              22 16 75 45

طنب الكبرى / الصغرى      21 20 65 45

أبو موسى                        21 21 65 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©