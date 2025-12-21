المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»



الشارقة (الاتحاد)

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اجتماع المجلس الاستشاري للمركز، الذي عقد أمس للوقوف على احدث المستجدات المتعلقة ب«رؤية شراع 2030»، واستعراض المبادرات الاستراتيجية، بما يعكس التزام «شراع» بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر نهج تكاملي يجمع القطاعين الحكومي والخاص.

افتتح الاجتماع بكشف ملامح استراتيجية شراع 2030، التي تحدد الإطار العملي للسنوات الخمس المقبلة، وترسم توجهات شراع لتعزيز كفاءة البرامج، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمؤسسين، ورفع جاهزية منظومة الابتكار في الإمارة. وجاء ذلك بالتوازي مع استعراض نتائج العام الماضي، بما شمل أداء المبادرات الرئيسية، ومؤشرات النمو، ونوعية الأثر الذي حققته البرامج والشراكات.

كما ناقش المجلس خطط النمو والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تحديد أولويات القطاعات التي ستحظى بالدعم خلال المرحلة القادمة، بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية طويلة المدى لإمارة الشارقة، وكذلك سبل تعزيز جاذبية الإمارة للشركات الناشئة، وترسيخ دور شراع في دعم جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وقالت الشيخة بدور القاسمي خلال الاجتماع، يواصل «شراع» تنفيذ رؤيته وفق إطار استراتيجي واضح يهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة كاقتصاد تنافسي قائم على الابتكار. ومع تقدمنا نحو أهداف عام 2030، نركّز على تطوير البنية الداعمة لريادة الأعمال، وتوفير فرص قطاعية واضحة، وضمان تنسيق الجهود عبر منظومة العمل، بما يمكّن الرواد من الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي للإمارة واستعدادها للمتغيرات المستقبلية.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، مشيرةً إلى أن تكامل المنظومة يمثل عاملاً أساسياً في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الابتكار والنمو، وبما يعزز دور الشارقة كمركز مستدام للمواهب والمشاريع الريادية.

من جانبها، قالت نجلاء المدفع نائبة رئيسة «شراع»: «قوة الشارقة في الابتكار أساسها هذا التناغم المؤسسي الذي يربط السياسات برأس المال وبالكوادر المبدعة. فعندما تتكامل هذه العناصر، يُتاح لرواد الأعمال التركيز على ما يجيدونه: ابتكار حلول حقيقية وبناء شركات ذات قيمة راسخة. ومع تقدمنا نحو رؤية الشارقة 2030، تبقى أولويتنا تعزيز هذا التكامل وضمان أن يحظى كل رائد أعمال في الإمارة بمسار واضح يبدأ من الفكرة وينتهي بالأثر، بما يعكس التزام الشارقة بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام».

وأشارت سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لشراع، إلى الدور التنفيذي للمركز في تحويل الرؤية إلى نتائج عملية.

وقالت مسؤوليتُنا هي ترجمةُ التوجّهِ الاستراتيجي إلى نتائج عمليّة لرواد الأعمال، وتقديمِ برامج تُلبّي احتياجات السوق الفعلية، وضمانِ تنفيذٍ جميع المبادرات، مع الحفاظ على نهجٍ يركّز على رواد الأعمال في كل ما نقوم به. وتؤدي رؤى مجلس الإدارة دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبلنا وتوجيه جهودنا بينما نواصل تحسينَ تأثيرنا وتعزيزه. ومع تقدّم شراع نحو أهدافه لعام 2030، تبقى أولويّتُنا توفيرَ دعمٍ موثوق وعالي الجودة لروّاد الأعمال يُمكّنهم من النمو بثقة.

وتضمّن الاجتماع عرضاً لعدد من الشركات الناشئة ضمن برامج شراع، حيث استعرضت شركة «سُهولة»، إحدى الشركات المشاركة في برنامج «دوجو لريادة الأعمال»، تقدّمها في مراحل التحقق الأولي من الفكرة وتطوير نموذج العمل، مسلّطة الضوء على ابتكارها في إعادة تصميم تجربة الوضوء عبر وحدات مريحة وصحية مخصّصة للاستخدام في الأماكن العامة. فيما قدّمت شركة «رَوَى»، إحدى شركات برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة، عرضاً لمستجدات تطوّر منتجها وخطط نموها الإقليمية، عبر منصتها التعليمية التي تساعد الأطفال على التعلّم واكتساب مهاراتهم الأولى من خلال الأغاني العربية التفاعلية والأنشطة المصممة من خبراء الطفولة.

كما عرضت شركة «إيفولف كاريرز»، الفائزة بمسار الجاهزية لمهارات المستقبل في «تحدي بوابة الشارقة 2025»، منصتها التي تزوّد الطلاب بتجارب واقعية ومسارات إرشادية تعزّز ثقتهم، وتعمّق معرفتهم بالقطاعات المستقبلية، وتكسبهم المهارات العملية اللازمة لفهم الفرص المهنية الناشئة. وقدّمت شركة «فارمادِك»، ضمن برنامج «زمالة الشارقة لصانعات الأثر»، لمحة عن حلولها في مجال الطب الدقيق والصيدلة الجينومية، واستراتيجيتها للتوسع داخل الدولة وخارجها.

واختتم المجلس اجتماعه بتجديد دعمه لرؤية «شراع 2030»، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة ريادة أعمال تنافسية وداعمة للروّاد في إمارة الشارقة. كما شدد على أهمية التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات، لتعزيز الأثر الاقتصادي طويل المدى وترسيخ مكانة الشارقة كمركز رائد للابتكار في دولة الإمارات.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري لشراع: معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، والمهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومنى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، وفريدة العجمي، المدير العام لـ «ثروات» والمؤسسة المشاركة لـ «كيما»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ«فينتشر سوق»، ولينا خليل، المؤسس المشارك لـ«ممزورلد»، وعمران سيد، محاضر أول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعبدالله صنوبر، الرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي» و«دي إم زي فينتشرز».