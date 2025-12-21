الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رؤى مشتركة

رؤى مشتركة
22 ديسمبر 2025 00:15

العلاقات الإماراتية - الفرنسية نموذج للشراكة التي تخدم التنمية، وتدعم السلام والازدهار، وتستند إلى أسس متينة وتاريخية، وتمنحها الزيارات المتبادلة من القيادة في البلدين قوة دفع نوعية كبيرة، تترجم القناعات المشتركة بأهمية تطوير التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين، ومؤشر على عمق العلاقات بين البلدين والتي تشهد تعاوناً متكاملاً ومتعدد الأبعاد، يشمل مختلف المجالات الحيوية، ويعكس رؤى مشتركة لتحقيق التنمية والاستقرار.
وتولي قيادتا البلدين العلاقات مختلف أوجه الدعم والاهتمام، ويعكس تصدر مسار التعاون بين الإمارات وفرنسا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، مباحثات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وضيف البلاد، فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حجم التعاون المتنامي بين البلدين، ويسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات غير مسبوقة من التنسيق في المجالات كافة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مستمرة في توفير البيئة المحفزة للابتكار
67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة
إيمانويل ماكرون
فرنسا
الطاقة المتجددة
الذكاء الاصطناعي
الاستدامة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©