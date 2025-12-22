التطورات الميدانية في السودان تكشف بوضوح عن دور خطير تقوم به ميليشيات جماعة «الإخوان الإرهابية» في تأجيج الصراع الدائر منذ أكثر من عامين، في مسعى لتحويل النزاع من صراع على السلطة إلى صراع ذي طابع أيديولوجي، يهدد بتوسيع دائرة العنف، ويعمق الانقسامات داخل المجتمع.

ونقل النزاع في السودان من إطاره السياسي والعسكري إلى مسار عقدي تكمن خطورته في أنه تقويض لفرص التسوية، وتهديد صريح لوحدة الدولة، ويفتح الباب أمام تفكك مؤسساتها وانزلاقها إلى صراع طويل الأمد يصعب احتواؤه.

ظهور الميليشيات الإرهابية في الأزمة السودانية، ليس مجرد تطور ميداني عابر، بل محاولة ممنهجة لإعادة توظيف البنى التنظيمية الإخوانية داخل الصراع، ويؤكد أن الحل لا ينبغي أن يقتصر على الترتيبات العسكرية وحدها، بل يستلزم تفكيك البنى شبه العسكرية ذات الخلفيات العقدية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدولة السودانية، وتوفير الحماية للشعب السوداني الشقيق.