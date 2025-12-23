الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اللوفر يعزّز حماية نافذة استُخدمت في سرقة مجوهرات

اللوفر يعزّز حماية نافذة استُخدمت في سرقة مجوهرات
23 ديسمبر 2025 21:23

عزّز متحف اللوفر في باريس إجراءات الأمن عبر تركيب شبكة حماية على نافذة زجاجية استُخدمت في عملية سرقة مجوهرات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وفي 19 أكتوبر، نجح أربعة لصوص في الاقتراب من المبنى باستخدام رافعة ووصل اثنان منهم إلى هذه النافذة المؤدية إلى معرض أبولون المطل على ضفاف نهر السين.
وقد سرق اللصوص ثماني قطع مجوهرات من تاج فرنسي، ولا تزال المسروقات التي تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو مفقودة.
ومنذ حادثة السطو، باتت إجراءات الأمن في المتحف الأكثر زيارة في العالم، محط انتقادات حادة، إذ كشفت السرقة عن سلسلة من الثغرات الأمنية.
وقال نائب المدير العام للمتحف فرانسيس شتاينبوك، لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إنّ شبكة الحماية هي إحدى التدابير الطارئة التي تم اتخاذها بعد السرقة، مضيفاً أن «المناقشات» جارية بشأن «تشديد حماية النوافذ الأخرى».
وكانت رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار، قد أكدت لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الفائت أنّ شبكة حماية جديدة سيتم تركيبها «قبل عيد الميلاد».
وأوضحت أن الشبكة السابقة قد أزيلت ما بين عامي 2003 و2004 خلال أعمال ترميم واسعة.

 

أخبار ذات صلة
الفيضانات تضرب مناطق بجنوب فرنسا
رؤى مشتركة
المصدر: آ ف ب
باريس
فرنسا
اللوفر
