الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يستقبل ملك ماليزيا

رئيس الدولة يستقبل ملك ماليزيا
23 ديسمبر 2025 22:22

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.
ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، بجلالة ملك ماليزيا في بلده الثاني دولة الإمارات، وتبادل معه الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين، معربين عن تمنياتهما للبلدين دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الإماراتية الماليزية مزيداً من التطور.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون في المجالات التي تدفع مسارات التنمية في البلدين، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

 

