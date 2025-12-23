مسؤولية مجتمعية

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
24 ديسمبر 2025 00:15

دعم المبادرات الوطنية الإنسانية، والاحتفاء بها وبكوادرها ورموزها، يعكسان حكمة قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي في ربوع الوطن، والتأكيد على أن المجتمعات تقوى وتتماسك بالوعي بأهمية «المسؤولية المجتمعية»، وقيام المؤسسات الحكومية والخاصة بدورها تجاه المجتمع.
وتُجسّد مبادرة «صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين» النهج الإنساني لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود سموه الحثيثة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، عبر تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تواجه ظروفاً خارجة عن إرادتها، وتمكينها من استعادة توازنها المالي، والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً.
وحرص سموه على استقبال وفد ممثلي البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة رسالة من القيادة بأن كل ما تقوم به الدولة من جهود غايته تحقيق سعادة المواطن، وضمان حياة كريمة له ولأسرته، ليعيش مطمئناً على مستقبله ومستقبل أبنائه؛ لأن استقراره الأسري أولوية وطنية قصوى.

