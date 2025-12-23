الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عواصف قوية تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس

عواصف قوية تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
24 ديسمبر 2025 00:42

يجتاح ولاية كاليفورنيا الأميركية عواصف شتوية متعددة والتي ستتسبب في غرق الولاية بالأمطار وتجلب رياحاً خطيرة، مما يهدد المسافرين خلال عطلة عيد الميلاد. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن يهطل ما يصل إلى ست بوصات (15 سنتيمتراً) من الأمطار على جنوب كاليفورنيا على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.
وقد صدرت أوامر بالفعل لبعض سكان لوس أنجلوس بالإجلاء من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الطينية، بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء.
وتمتد التحذيرات من الرياح القوية عبر معظم أنحاء الولاية تقريباً، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 
ومن المتوقع أن تصل سرعة الهبات إلى 70 ميلاً في الساعة (112 كيلومتراً في الساعة) في الوقت الذي يرجح فيه أن ينطلق الناس في رحلاتهم على الطرق هذا الأسبوع، وهناك احتمال لسقوط الأشجار، مما قد يؤدي إلى انقطاع خطوط الطاقة.
كما سيتراكم ما يصل إلى ثمانية أقدام من الثلوج في جبال سييرا نيفادا الشمالية بحلول يوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: نقترب من «نتيجة حقيقية» بالمفاوضات
واشنطن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق من الصين
المصدر: د ب أ
عواصف
أميركا
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©