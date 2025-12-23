الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالرد على الرسوم الصينية

فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالرد على الرسوم الصينية
24 ديسمبر 2025 00:47

 طالبت فرنسا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ردا على قرار الصين بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان الأوروبية.
وتعتبر الحكومة الفرنسية هذه الإجراءات "الأحادية الجانب والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني، غير مقبولة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية عبر البريد الإلكتروني.
ووجهت فرنسا طلبا إلى المفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش لعقد اجتماع طارئ  لمناقشة الرسوم الصينية.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالبدء فورا بالإجراءات اللازمة والطعن في هذا القرار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وفرضت الصين رسوماً جمركية أولية على بعض واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي، عقب تحقيق في مزاعم حصول هذه المنتجات على دعم من الدول الأرووبي، في أحدث خطوة ضمن نزاع تجاري متبادل مع الاتحاد.
وفي قرار أولي، أعلنت الصين أنها ستفرض رسوما تصل إلى حوالي 43% على بعض منتجات الألبان الأوروبية بعد أن تبين أنها مدعومة، وفقا لوزارة التجارة الصينية.
وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية الصادر أمس أن الواردات من أوروبا أضرت بقوة المنتجين الصينيين. وكانت بروكسل قد فتحت تحقيقا عام 2023 بشأن السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، متهمة بكين بمساعدة القطاع بالدعم الحكومي الضخم.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
فرنسا
الصين
