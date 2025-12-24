الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مولر: الانتقال إلى بايرن كان الأفضل لفيرتز

مولر: الانتقال إلى بايرن كان الأفضل لفيرتز
24 ديسمبر 2025 12:00

ميونيخ (د ب أ)
قال توماس مولر، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، إنه كان من الأفضل لفلوريان فيرتز، لاعب ليفربول الحالي، أن ينضم لبايرن ميونيخ بدلاً من ليفربول، وذلك من وجهة نظر رياضية.
وقال مولر لصحيفة «سود دويتشه تسايتونج»: «بالتأكيد، كان سيجد سهولة أكبر في التأقلم مع بايرن ميونيخ من حيث الأسلوب الكروي، لأنه كان سيبقى في الدوري نفسه»، ولكن، هناك أيضاً عامل الضغوط الإعلامية التي تحيط باللاعب الدولي الألماني في ميونيخ.
وشدد مولر:«وهي الضغوط التي يواجهها اللاعب عندما لا تسير الأمور على ما يرام في بايرن ميونيخ».
وأضاف:«تكون في حالة من الاضطراب المستمر».
ويرى مولر، الذي انتقل إلى فانكوفر وايتكابس في الدوري الأميركي للمحترفين خلال الصيف ووصل مع الفريق إلى المباراة النهائية، أن انتقاله كان القرار الصائب تماماً. وقال: «استمتعت حقاً بكوني جزءاً من بايرن ميونيخ، وكنت أتمنى البقاء في الربيع. لكن بالنظر إلى الماضي، يمكنني القول بالتأكيد إن تجربة فانكوفر ربما منحتني أكثر من الناحية العاطفية كلاعب كرة قدم مقارنة بالنصف الأول من الموسم مع بايرن ميونيخ كلاعب ضمن الفريق».
ولم تتضرر علاقة اللاعب أثناء رحيله من ميونيخ، حيث أكد: «انفصلنا بشكل ودي».

