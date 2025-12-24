الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميرتس يؤكد على مسؤولية حكومته تجاه ألمانيا وأوروبا
24 ديسمبر 2025 18:44

 في رسالة بمناسبة عيد الميلاد أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على مسؤولية الحكومة الاتحادية تجاه ألمانيا وأوروبا بأكملها.
وفي مقطع فيديو نشر على منصة «إكس»، قال ميرتس اليوم الأربعاء إن «القضايا المطروحة في هذه الأشهر والسنوات تتعلق بحرية قارتنا بأسرها وسلامها وأمنها وازدهارها، بهذه الروح، نشعر بالالتزام تجاه ألمانيا وأوروبا»، مشيراً إلى أن حكومته تؤدي واجبها في هذا الشأن، وأردف:«سنواصل العمل بصبر ومثابرة لدفع ألمانيا إلى الأمام».
وفي الوقت نفسه، قال ميرتس إن هذا العام كان حافلاً بالأحداث، لافتاً في هذا الصدد إلى الحملة الانتخابية، وانتخابات البرلمان الألماني، وتشكيل الحكومة، وتنفيذ المشاريع الأولى.
وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: «كانت هناك نقاشات، ولم تسر الأمور كلها بسلاسة تامة. الأمر المؤكد هو أن الائتلاف يفرض أيضاً علينا، كحزب ديمقراطي مسيحي وعلى أعضائنا، بعض التحديات».
وأوضح ميرتس أن العديد من القرارات لا تزال في طور التنفيذ أو سيظهر تأثيرها على المدى الطويل، واختتم تصريحاته قائلاً: «نحن بحاجة إلى الصبر والنفس الطويل، تماماً كما نحتاج إلى العزيمة من أجل المضي قدماً في اتخاذ أفضل القرارات لبلدنا كل يوم». 

المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
ألمانيا
