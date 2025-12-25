الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مهرجان الشارقة للآداب» يكشف عن برنامج دورته الثانية 2026

«مهرجان الشارقة للآداب» يكشف عن برنامج دورته الثانية 2026
25 ديسمبر 2025 19:43

الشارقة (وام)
يعود «مهرجان الشارقة للآداب» في دورته الثانية 2026 ببرنامج موسع وشامل يضم مجموعة متميزة من التجارب الثقافية والترفيهية، التي تمنح زواره الفرصة لاستكشاف ثراء الأدب الإماراتي ورموزه، وتفتح دروباً أمام الأجيال لمواصلة مسيرة الإبداع، وإغناء المشهد الثقافي في الإمارات والمنطقة.
وتضم أجندة المهرجان، الذي يُقام بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «مجتمع تنسجه الحكايات»، خلال الفترة من 5 حتى 11 يناير المقبل في ساحة قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، سلسلة من الفعاليات والعروض الثقافية والفنية والترفيهية، التي تترجم رسالة المهرجان في تسليط الضوء على المشهد الأدبي والإبداعي الإماراتي، وتعزيز بيئة ثقافية خصبة يتحول عبرها الأدب إلى جسر يربط بين الماضي والحاضر والطموحات المستقبلية، مرسّخاً مكانة الشارقة منارةً للفكر والثقافة والحضارة.
ويواصل المهرجان عبر برنامجه دعم الناشرين ورواد الأعمال من الحرفيين المبدعين، بهدف تمكينهم من عرض أعمالهم أمام جمهور واسع، ما يسهم في رفد الصناعات الإبداعية في الإمارة ودولة الإمارات.
ويرحب المهرجان هذا العام بمشاركة نخبة متميزة من الإعلاميين الإماراتيين في مجال الأدب والشعر والفكر والفن والإعلام والطهي والرياضة.
وسيكون الإنتاج الأدبي الإماراتي حاضراً في الحدث، إذ سيشهد على مدار أيامه السبعة تنظيم معرض كتاب بمشاركة 42 دار نشر إماراتية، تقدم باقة متنوعة من الإصدارات المحلية، التي تلبّي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في إثراء تجربة الزوار، ويأتي هذا الحضور تأكيداً على مكانة الأدب الإماراتي كجزء أصيل من المشهد الثقافي المحلي والعربي. كما يضم المهرجان متاجر مبتكرة لعرض وبيع إبداعات الحرف اليدوية، التي تمزج بين الجماليات العصرية وحرفية التراث الإماراتي من رواد أعمال محليين. وينتظر الزوار على المسرح الرئيس للمهرجان هذا العام برنامجاً حافلاً يمزج بين الثقافة والتراث والترفيه، ويضم مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول محاور متنوعة، تشمل «الحضارة القديمة في مليحة» و«قواعد الكتابة للأطفال» و«الألعاب الإلكترونية» و«الفن والموسيقى» و«الرياضة والمجتمع» و«تصوير الشارع» و«مراقبة النجوم وتصويرها» و«تجمعنا المائدة»، إلى جانب أمسيات الشعر والسمر التي تحتفي بالشعر وأجوائه القريبة من الناس، وعروض مسرحية وموسيقية وغنائية وفقرات قصصية تفاعلية، إضافة إلى ركن يومي لقراءة القصص المخصصة للأطفال.
ويمتد برنامج المهرجان إلى مجموعة من ورش العمل، التي تأخذ المشاركين إلى عوالم الفن التشكيلي والفن البصري، باستخدام الذكاء الاصطناعي والشخصيات الهزلية وفنون الخط العربي، وأساسيات التصوير وصناعة المحتوى وغيرها.
 

