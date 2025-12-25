تلاحم مجتمعي

الأعراس الجماعية «ثقافة مجتمعية» إماراتية، تُحظى برعاية ودعم القيادة، وتُجسِّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأهمية تيسير سبل الزواج أمام الشباب، بما يسهم في تأسيس أسر مستقرة، تنشأ في رحابها أجيال واعية، قادرة على بناء مجتمع متماسك وقوي.

ويعزز العرس الجماعي لأبناء مدينة أبوظبي، الذي شهده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، التلاحم المجتمعي الذي تتميز به دولتنا، ويعتبر رسالة من القيادة لأبناء الإمارات بأن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضر الوطن ومستقبله، والمحافظة عليها تستلزم التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة.

دعم القيادة الرشيدة للمبادرات المجتمعية، ومنها الأعراس الجماعية، يعكس عمق العلاقة بين القيادة وأبناء الوطن، واهتمامها باستقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، ويؤكد الحرص الكبير الذي توليه لها بوصفها نواة المجتمع المتماسك والقوي.