صداقة وأخوّة

العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، نموذج يُحتذى به في التعاون الدولي القائم على الصداقة والأخوّة، والقيم المشتركة والإرث الثقافي الغني، والمحبة والاحترام المتبادلين، والرؤية الموحدة من أجل السلام والازدهار.

وتعكس زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى باكستان، الأخوة الممتدة بين الشعبين الصديقين منذ تأسيسها عام 1971، كما تمثل دفعاً قوياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين، وهو ما أشار إليه دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً أن الزيارة تجسِّد الاهتمام المشترك بمواصلة تعزيز التعاون.

وبجانب الحرص المتبادل على مواصلة التشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، تحرص الإمارات وباكستان على توسيع آفاق تعاونهما، خاصة في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وغيرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم رؤيتهما نحو تحقيق التنمية والازدهار.