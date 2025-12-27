الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"جمارك دبي" تنظم «فعالية التاجر الجمركي الصغير»

27 ديسمبر 2025


دبي (الاتحاد)
 نظّمت «جمارك دبي»، ممثلة بفريق «تدلّل للسعادة الوظيفية»، فعالية التاجر الجمركي الصغير بمشاركة 40 طفلاً من فئات عمرية مختلفة، وذلك في إطار حرصها على غرس مفاهيم ريادة الأعمال وتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأجيال الناشئة، ودعم العمل المجتمعي الهادف.

واستهدفت الفعالية إتاحة الفرصة للأطفال لخوض تجربة عملية تحاكي واقع الأنشطة التجارية، من خلال عرض منتجاتهم أمام موظفي جمارك دبي، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهاراتهم التجارية.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات جمارك دبي في دعم بناء جيل واعٍ وقادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ومستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقافة الابتكار والإنتاجية لدى الطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى، عبر تعزيز مهارات التفكير الريادي، والإدارة المالية، والتسويق، وخدمة العملاء.

 

وفي هذا السياق، أكد راشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص الدائرة على الاستثمار في الإنسان منذ المراحل المبكرة، مشيراً إلى أن تمكين الأطفال من خوض تجارب عملية في بيئة واقعية يسهم في بناء شخصيات واثقة، ويعزز لديهم مفاهيم العمل والابتكار والمسؤولية، بما ينسجم مع رؤية دبي في إعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل.
وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية أن جمارك دبي تحرص من خلال هذه المبادرات على تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ دورها في دعم الأسرة والطفل، وتوفير بيئة محفزة تُنمّي روح المبادرة والإبداع لدى جيل المستقبل، بما يعكس التزام الدائرة بدورها المجتمعي إلى جانب دورها المؤسسي. وأكد أن مثل هذه المبادرات تجسد رؤية الإمارة في تمكين الأجيال الصاعدة، وتعزيز بيئة اجتماعية داعمة للطموح والابتكار، ضمن نهج مؤسسي متكامل يوازن بين تقديم الخدمات والقيام بدور مجتمعي فاعل ومستدام، حيث يعد الاستثمار في وعي الأطفال ومهاراتهم استثماراً في مستقبل دبي، من خلال غرس الثقة بأنهم شركاء في رسم ملامح مدينة لا تعرف المستحيل.

