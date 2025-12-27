إنقاذ السودان

مستقبل السودان مرهون بقدرة القوى الوطنية، بدعم إقليمي ودولي، على كسر حلقة الصراع، ووضع البلاد على مسار سياسي حقيقي يعبر عن تطلعات شعبها، بعيداً عن الأجندات الضيقة؛ لأن الوضع على الأرض يؤكد أن استمرار تغلغل «الإخوان» في الجيش السوداني، يضاعف من خطورة الأزمة في هذا البلد الشقيق الذي يعاني منذ عامين ونصف العام صراعاً مأساوياً تسبب في نزوح ملايين المدنيين، ووضع البلاد أمام سيناريو حرب مدمرة مفتوحة، ذات تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.

من المؤكد أن تعطيل المبادرات السياسية لحل الأزمة في السودان ليس سلوكاً عفوياً، بل هو خيار استراتيجي لجماعة الإخوان يهدف إلى منع قيام دولة مدنية مستقرة، لأن مثل هذه الدولة كفيلة بكشف الحجم الحقيقي لتلك الجماعات داخل المجتمع.

ما تشهده السودان حالياً من حرب وتجميد للمسارات السياسية ليس تطوراً مفاجئاً، بل نتيجة تراكمات طويلة من تدخل «الجماعة» في عمل مؤسسات الدولة، وسعيها الدائم للالتفاف على أي مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تبني مواقف أكثر صرامة مع أطراف الصراع لإنقاذ الشعب السوداني، في ظل اتساع رقعة النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية.