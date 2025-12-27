الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

إنقاذ السودان

إنقاذ السودان
28 ديسمبر 2025 00:15

مستقبل السودان مرهون بقدرة القوى الوطنية، بدعم إقليمي ودولي، على كسر حلقة الصراع، ووضع البلاد على مسار سياسي حقيقي يعبر عن تطلعات شعبها، بعيداً عن الأجندات الضيقة؛ لأن الوضع على الأرض يؤكد أن استمرار تغلغل «الإخوان» في الجيش السوداني، يضاعف من خطورة الأزمة في هذا البلد الشقيق الذي يعاني منذ عامين ونصف العام صراعاً مأساوياً تسبب في نزوح ملايين المدنيين، ووضع البلاد أمام سيناريو حرب مدمرة مفتوحة، ذات تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.
من المؤكد أن تعطيل المبادرات السياسية لحل الأزمة في السودان ليس سلوكاً عفوياً، بل هو خيار استراتيجي لجماعة الإخوان يهدف إلى منع قيام دولة مدنية مستقرة، لأن مثل هذه الدولة كفيلة بكشف الحجم الحقيقي لتلك الجماعات داخل المجتمع.
ما تشهده السودان حالياً من حرب وتجميد للمسارات السياسية ليس تطوراً مفاجئاً، بل نتيجة تراكمات طويلة من تدخل «الجماعة» في عمل مؤسسات الدولة، وسعيها الدائم للالتفاف على أي مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تبني مواقف أكثر صرامة مع أطراف الصراع لإنقاذ الشعب السوداني، في ظل اتساع رقعة النزوح، وانهيار الخدمات الأساسية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد السوداني يُحفز لاعبي المنتخب بـ «مأدبة»
الإمارات ترحب بوصول بعثة الأمم المتحدة إلى الفاشر
السودان
النزوح
الجيش السوداني
الإخوان
جماعة الإخوان
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
الرياضة
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
اليوم 21:31
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©