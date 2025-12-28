الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب

نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
28 ديسمبر 2025 21:29

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
حصاد الإمارات 2025.. أقمار صناعية ومهام فضائية طموحة من حزام الكويكبات إلى القمر


افتتح نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية رسمياً أكاديمية عالمية لتطوير المواهب، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.
وقال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، إن إطلاق الأكاديمية يرسخ دوره المحوري في الارتقاء باللعبة، بوجود مدربين يملكون خبرات عالمية، مشيراً إلى أن هناك اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الأردنية السويدية للشطرنج، ومقرها في السويد، لتوفير فرصة مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الأوروبية، وتبادل الخبرات.
وأثنى على مشاركة البطل الهندي فيشواناثان أناند في فعاليات الافتتاح، ووصفه بأيقونة الشطرنج في الهند والعالم، والفائز باللقب العالمي 5 مرات، مؤكداً أن وجوده يعد محفزاً وملهماً للاعبين واللاعبات.
وقال البطل فيشواناثان اناند إن الأكاديمية فرصة متميزة للتطوير وبناء قدرات عالية بأساليب علمية متطورة، لاسيما أن أبوظبي تستضيف أولمبياد الشطرنج العالمي 2028، مشيداً بالاهتمام الذي تحظى به اللعبة على المستويات كافة، وتنظيم البطولات لمختلف الفئات العمرية.
حضر حفل الافتتاح، عارف إسماعيل الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ويوسف أحمد الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وإبراهيم المرزوقي عضو مجلس الإدارة.

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
اليوم 13:20
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©