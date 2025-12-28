توقيع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق أفريقيا؛ بهدف توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان الدول المتأثرين بالحروب والصراعات، خطوة مهمة تؤكد حرص الإمارات على دعم اللاجئين النازحين قسراً من ديارهم في شرق أفريقيا بسبب الحروب والصراعات المستمرة، والتي تعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتكتسب الاتفاقية أهميتها لأنها تسهم في تخفيف معاناة المتضررين، وتضمن تقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بشكل سريع وفعَّال، كما توفر الخدمات الأساسية كالمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم، فضلاً عن حمايتها للفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال.

الدعم الإماراتي المقدم بموجب الاتفاقية والبالغ 8 ملايين دولار، والذي يأتي في وقت يواجه فيه التمويل الإنساني العالمي تحديات عدة تمنع ملايين المتضررين من الحصول على المساعدات الإنسانية، سيمكن المجلس النرويجي للاجئين من توسيع نطاق عمله الإنساني السامي لإنقاذ أرواح العائلات اللاجئة والنازحة المحتاجة للمساعدات الضرورية في إثيوبيا وأوغندا ومناطق أخرى في شرق القارة الأفريقية.