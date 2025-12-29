الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تُدين حادثة الطعن في سورينام

شعار وزارة الخارجية
30 ديسمبر 2025 00:44

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لحادثة الطعن الإجرامية التي وقعت في إحدى ضواحي باراماريبو، عاصمة جمهورية سورينام، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبَّرت الوزارة عن تضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع حكومة سورينام وشعبها الصديق في هذا العمل الإجرامي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
الإمارات
إدانة
عملية طعن
سورينام
