برعاية محمد بن راشد .. قمة المليار متابع تنطلق 9 يناير المقبل

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق في 9 يناير المقبل فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وأكد سعادة سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن قمة المليار متابع تحولت خلال 4 سنوات إلى "أكبر تجمع لصناع المحتوى في العالم" وهي قمة تخصصية تركز على صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تضم مجموعة من الفعاليات المتعلقة بقطاع الإعلام والهدف هو تحقيق رؤية القيادة أن تكون الإمارات عاصمة إعلامية عالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المؤثرين في أبراج الإمارات بدبي بحضور عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، وممثلي كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، إضافة إلى قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في دولة الإمارات.

وتم خلال المؤتمر الصحافي استعراض تفاصيل أجندة قمة المليار متابع 2026، ومستجدات نسختها الرابعة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الفعاليات التي يستضيفها الحدث العالمي.

وقال سعادة سعيد العطر خلال المؤتمر الصحفي: «في أول دورة كان إجمالي عدد المتابعين للمتحدثين مليار متابع وفي هذا العام وصلنا إلى 3.5 مليار متابع.. اليوم صناعة المحتوى هي التي تقود القطاع الإعلامي.. وهدفنا اليوم من خلال قمة المليار متابع التركيز على التأثير الإيجابي لصناع المحتوى على كافة القطاعات».

وأضاف سعادته أنه سيتم خلال هذه الدورة التركيز على محورين، الأول: كيف نستطيع تحويل صناع المحتوى لصناع أثر، وكيف يمكن أن نصنع محتوى هادفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا الإطار أطلقنا مبادرة في المحتوى التعليمي بالتعاون مع تيك توك والتي تهدف إلى دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي وتكريم أفضل المعلمين، حيث شارك فيها 610 آلاف مشارك ونتج عنها 320 ألف فيديو حصدت 1.8 مليار مشاهدة على منصة تيك توك، وأطلقت القمة كذلك 5 شراكات استراتيجية مع يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، ومنصة أكس، وميتا لدعم المحتوى الهادف، كما تضم أجندة القمة أكثر من 580 جلسة وورش عمل متخصصة بالمحتوى الهادف وأكثر من 500 متحدث في قمة المليار يتناولون جلسات متنوعة عن التوعية المالية وعن التعليم وجلسات تتحدث عن الصحة والمجتمع وريادة الأعمال.

وأشار سعادته ضمن هذا المحور إلى إطلاق قمة المليار متابع مع صانع المحتوى العالمي Mr. Beast المؤثر الأكثر متابعة على يوتيوب حملة: 1Billion Acts of Kindness «مليار عمل مجتمعي»، وهي تحمل فكرة بسيطة وعميقة بأن يقوم كل صانع محتوى بعمل مجتمعي وسيتم اختيار 10 صناع محتوى عالميين لعمل مشروع إنساني بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي. ونتائج هذه الحملة مذهل حيث أثمرت أكثر من 170 ألف عمل مجتمعي حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع.

وقال سعادته: «هدفنا تغيير منظور صناع المحتوى ليكونوا أصحاب أثر في مجتمعاتهم، وأن نكون إيجابيين في عالم صناعة المحتوى وأن ندعم خلق محتوى إيجابي يعود بالنفع على الدول والمجتمعات».

وأَضاف سعادة سعيد العطر أن المحور الثاني هو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عالم صناعة المحتوى، وستكون التغييرات مذهلة وضخمة، وفي هذا الإطار أطلقت قمة المليار متابع مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار. ونعتبر هذه الجائزة نقطة تحوّل ..فقد شارك أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة في المسابقة، وتأهل منها 5 أفلام إلى القائمة النهائية.

وأكد سعادته : «قمة المليار هدفها إحداث تغيير حقيقي في الإعلام الجديد عن طريق دعم صناع المحتوى.. العالم يتغير بسرعة كبيرة وصناعة المحتوى والإعلام والسينما تتغير بسرعة أكبر وإذا لم نكن في قلب هذه التغييرات فنحن نخاطر بأن نكون في المؤخرة.. هدفنا أن نكون جزءا من تصميم هذه الصناعة».

من جانبها أكدت عالية الحمادي أن قمة المليار متابع باتت تمثل مختبر التوجهات العالمية في فضاء الإعلام الجديد، مشيرة إلى أن القمة في نسختها الرابعة تواصل رؤيتها التطويرية من خلال أجندة متجددة تعمل من خلال مبادراتها وحواراتها المتكاملة على منح المبدعين وصناع المحتوى الأدوات اللازمة للابتكار وترك بصمة واضحة من الانتشار والتأثير، حيث تربط القمة في أجندتها بين تحفيز المواهب، ودعم تبني التكنولوجيا، وزيادة فرص التمويل والاستثمار، لتعزيز نمو اقتصاد صناعة المحتوى.

وقالت: «تكتب قمة المليار متابع بنسختها الرابعة، فصلاً جديداً من فصول النجاح العالمي، منطلقة من قلب الإمارات، لتمضي برؤية واثقة لترسيخ موقع الدولة كعاصمة عالمية لاقتصاد صناعة المحتوى»، مؤكدة أن أجندة القمة ينصب تركيزها دائماً على القيمة النوعية وعلى عمق التفاعل، من خلال نقل خبرات كبرى الشركات والخبراء من كافة أنحاء العالم للمبدعين وأصحاب المواهب الذين يعتبرون الرهان الرابح في تحويل «التأثير الرقمي» إلى طاقة إيجابية تدفع عجلة التنمية الإنسانية والاقتصادية نحو آفاق غير مسبوقة.

وتجمع قمة المليار متابع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية تحت سقف واحد حيث تلتقي (Snapchat، وX، وYouTube، وTikTok، وGoogle Gemini وشركة Meta وتضم "Facebook وInstagram، وWhatsApp"، وDisney+، وTWITCH)، مع جمهور القمة، لمناقشة مستقبل القطاع ودعم صناع المحتوى والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور وتحقيق التأثير الإيجابي.

وتواصل قمة المليار متابع في نسختها الرابعة زخمها المتصاعد حيث تستضيف أكثر من 15 ألف من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، في أكبر ملتقى تفاعلي لتبادل الأفكار والمعارف ومشاركة التجارب والخبرات وبحث تحديات وآفاق واتجاهات قطاع صناعة المعرفة والإعلام الرقمي.

وتستضيف القمة أكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين في مختلف الجوانب التي تتعلق باقتصاد صناعة المحتوى وتقنيات الإعلام الجديد، من بينهم ما يزيد على 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين خلال القمة لارا ترمب زوجة نجل الرئيس الأميركي والتي كانت منتجة ومقدمة للبرامج التلفزيونية، وجيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ "مستر بيست" صاحب أكبر قناة على يوتيوب في العالم، والرائد في مجال المحتوى واسع النطاق وعالي التأثير، والممثل والمنتج الأميركي المشهور ويل سميث، وماكس أميني الكوميدي والمنتج والمخرج ومقدم البودكاست الأميركي من أصل إيراني صاحب الشهرة العالمية الكبيرة.

كما تضم القائمة سايمون سكويب المستثمر البريطاني المعروف بمبادراته في دعم رواد الأعمال، ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وريو فرديناند لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل وصاحب المسيرة الكروية الأسطورية والذي نجح بعد اعتزاله في أن يكون رائد أعمال متعدد المواهب وقطباً إعلامياً في العالم الرقمي.

وتقدم قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً، تتناول ثلاثة مسارات رئيسية تتضمن الاقتصاد، والمحتوى، والتكنولوجيا، حيث يستعرض فيها الخبراء والمتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، وعدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم، تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، ويسلطون الضوء على أهم المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى.

ويتبادل مسؤولو المنصات الاجتماعية والمؤثرون وصناع المحتوى، الأفكار حول مستقبل صناعة المحتوى وكيفية بناء محتوى مؤثر وحماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم صناعة المحتوى.

وتشهد فعاليات قمة المليار متابع تكريم الفائز بأكبر حراك مجتمعي عالمي يقوده صناع محتوى لنشر ثقافة المحتوى المجتمعي والهادف، وذلك من خلال حملة "1billion acts of Kindness" "مليار عمل مجتمعي"، التي أطلقتها القمة بشراكة استراتيجية مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست وبدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومؤسسة فاركي.

وسيتم خلال فعاليات القمة الإعلان عن 10 صناع محتوى عالميين من بين المشاركين مباشرةً في النسخة الرابعة من القمة الذين قاموا بإرسال فيديوهات من إنتاجهم تتعلق بالأعمال المجتمعية وخلق التأثير الإيجابي، ليقودوا انطلاقاً من القمة حراكاً مجتمعياً عالمياً.

وتستضيف قمة المليار متابع 2026، مستر بيست حيث سيتم الإعلان عن صناع المحتوى المشاركين والشركاء الاستراتيجيين للحملة، وسيعمل صناع المحتوى العشرة الذين سيتم اختيارهم مع مستر بيست وفريقه في نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات، وسيتم من خلال الحملة إنتاج عدد من الفيديوهات على منصة مستر بيست.

كما تشهد قمة المليار متابع 2026، في يومها الختامي، تكريم الفائز بأكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليون دولار أمريكي، والتي تنظمها القمة بالتعاون مع Google Gemini، حيث كانت القمة قد أعلنت قائمة أفضل 12 فيلماً مشاركاً في الجائزة، من أصل 3500 فيلم تم تقديمها للجائزة، فيما خضعت الأفلام الـ 12 للتصويت عليها من قبل الجمهور، حيث سيتم اختيار أفضل 5 أفلام لعرضها خلال فعاليات القمة وتكريم الفائز بالجائزة.

كما يشهد اليوم الختامي من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع الإعلان عن الفائزين في"مسرعات المؤثرين" ضمن برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وينظمه "مقر المؤثرين"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تقييم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، حيث سيحظى صناع المحتوى أو الشركات التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى، وقد استقطب البرنامج 1131 مشاركة من صناع محتوى وشركات رقمية ناشئة عاملة في قطاع صناعة المحتوى، ينتمون إلى أكثر من 70 دولة.

واستقطبت النسخة الأولى من "جائزة صناع المحتوى التعليمي"، المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، والتي تحتفي بصنّاع المحتوى الذين يعيدون ابتكار أساليب التعلم عبر الإنترنت، والتي أطلقتها قمة المليار متابع بالشراكة مع منصة TikTok، أكثر من 610 آلاف مشارك، وأكثر من 320 ألف فيديو، و1.8 مليار مشاهدة.