الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

ماتيوس يتوقع وصول ألمانيا إلى نصف نهائي مونديال 2026

ماتيوس يتوقع وصول ألمانيا إلى نصف نهائي مونديال 2026
31 ديسمبر 2025 17:00


برلين (د ب أ)
توقع لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن يصل المنتخب الألماني للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في أميركا والمكسيك وكندا.

أخبار ذات صلة
مدرب إسبانيا يحذر من قوة المغرب في مونديال 2026
2025.. «عام المفاجآت» في الرياضة العربية والعالمية!

وفي لعبة التوقعات الأسبوعية لمجلة «شبورت بيلد»، أضاف ماثيوس أنه يتوقع مع ذلك أن يخسر الفريق أمام بطل أوروبا إسبانيا في المربع الذهبي.
وفي هذا السيناريو، قال: «يمكن لألمانيا أن تشعر بالرضا عن الأداء في الوضع الحالي، وإن بلوغ الدور قبل النهائي سيعد نجاحاً»، وأكمل: «ولكن، من يعلم، ربما ينجح فلوريان فيرتز وجمال موسيالا ونيك فولتماده وغيرهم في إشعال حماس كبير خلال البطولة يدفعهم للذهاب إلى أبعد من ذلك. شيء واحد واضح: بوصفي قائد منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 1990، لا أتمنى شيئا أكثر من تحقيق لقب مونديال جديد».
لا يتوقع اللاعب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ مواجهة أي مشكلات كبيرة للمنتخب الألماني في كأس العالم، وتوقع نتائجه كالتالي: فوز 7 / صفر على كوراساو صاحبة الحظوظ الأضعف، وانتصار 2 / 1 على كوت ديفوار، وتعادل 2/2 أمام الإكوادور في المباراة الأخيرة.
وفي توقعاته، يرى ماتيوس أن المنتخب الألماني سيخسر أمام المنتخب الإسباني 2 / 3 في الأشواط الإضافية مثلما حدث في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، وبينما سيتأهل المنتخب الإسباني للنهائي وسيحصد اللقب على حساب إنجلترا، سيتغلب المنتخب الألماني على الأرجنتين 2 / 1 وسيحصل على المركز الثالث.
وقال: «بالطبع، هذه توقعات من أجل المرح، أشياء بسيطة يمكنها أن تحدد مباريات الأدوار الاقصائية»، مضيفاً أنه يرشح إسبانيا وإنجلترا للفوز باللقب، ويشارك 48 منتخباً في كأس العالم 2026 وتقام 104 مباريات، وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

لوثار ماتيوس
منتخب ألمانيا
منتخب إسبانيا
كأس العالم
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©