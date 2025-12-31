ماتيوس يتوقع وصول ألمانيا إلى نصف نهائي مونديال 2026



برلين (د ب أ)

توقع لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن يصل المنتخب الألماني للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في أميركا والمكسيك وكندا.

وفي لعبة التوقعات الأسبوعية لمجلة «شبورت بيلد»، أضاف ماثيوس أنه يتوقع مع ذلك أن يخسر الفريق أمام بطل أوروبا إسبانيا في المربع الذهبي.

وفي هذا السيناريو، قال: «يمكن لألمانيا أن تشعر بالرضا عن الأداء في الوضع الحالي، وإن بلوغ الدور قبل النهائي سيعد نجاحاً»، وأكمل: «ولكن، من يعلم، ربما ينجح فلوريان فيرتز وجمال موسيالا ونيك فولتماده وغيرهم في إشعال حماس كبير خلال البطولة يدفعهم للذهاب إلى أبعد من ذلك. شيء واحد واضح: بوصفي قائد منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 1990، لا أتمنى شيئا أكثر من تحقيق لقب مونديال جديد».

لا يتوقع اللاعب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ مواجهة أي مشكلات كبيرة للمنتخب الألماني في كأس العالم، وتوقع نتائجه كالتالي: فوز 7 / صفر على كوراساو صاحبة الحظوظ الأضعف، وانتصار 2 / 1 على كوت ديفوار، وتعادل 2/2 أمام الإكوادور في المباراة الأخيرة.

وفي توقعاته، يرى ماتيوس أن المنتخب الألماني سيخسر أمام المنتخب الإسباني 2 / 3 في الأشواط الإضافية مثلما حدث في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، وبينما سيتأهل المنتخب الإسباني للنهائي وسيحصد اللقب على حساب إنجلترا، سيتغلب المنتخب الألماني على الأرجنتين 2 / 1 وسيحصل على المركز الثالث.

وقال: «بالطبع، هذه توقعات من أجل المرح، أشياء بسيطة يمكنها أن تحدد مباريات الأدوار الاقصائية»، مضيفاً أنه يرشح إسبانيا وإنجلترا للفوز باللقب، ويشارك 48 منتخباً في كأس العالم 2026 وتقام 104 مباريات، وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.