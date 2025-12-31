الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة

بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة
31 ديسمبر 2025 18:55

بدأت عملية بحث في أعماق البحار عن طائرة الرحلة رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا إيرلاينز) في المحيط الهندي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إحياء الجهود لحل واحدة من أكثر الحالات غموضا في مجال الطيران بعد أكثر من عقد من اختفاء الطائرة التي كان على متنها 239 شخصا.
وأعلنت وزارة النقل الماليزية اليوم الأربعاء، أن سفينة بحث تسمى "أرمادا 86 05"، وصلت موقع بحث محدد إلى جانب غواصتين ذاتيتي القيادة.   ولم يتم الكشف عن موقع البحث في البيان.
ولكنه أوضح أن السفينة استعدت للبحث في ميناء فريمانتل غربي أستراليا . ولم تذكر الحكومة بالتحديد شركة أوشن إنفينيتي التي رأست عملية بحث سابقة وكان من المقرر منذ فترة طويلة أن ترأس العملية الجديدة. 
وأكدت أوشن إنفينيتي أنها سوف تستأنف البحث عن طائرة الرحلة "إم إتش 370" ولكن رفضت التعقيب أكثر من ذلك مستشهدة بـ"الطبيعة المهمة والحساسة" للعملية. 
واختفت طائرة ماليزيا إيرلاينز عن شاشة الرادار بعد فترة قصيرة من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين في الثامن من مارس 2014.

 

المصدر: د ب أ
سقوط طائرة
الطائرة الماليزية
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©