بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة

بدأت عملية بحث في أعماق البحار عن طائرة الرحلة رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا إيرلاينز) في المحيط الهندي اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إحياء الجهود لحل واحدة من أكثر الحالات غموضا في مجال الطيران بعد أكثر من عقد من اختفاء الطائرة التي كان على متنها 239 شخصا.

وأعلنت وزارة النقل الماليزية اليوم الأربعاء، أن سفينة بحث تسمى "أرمادا 86 05"، وصلت موقع بحث محدد إلى جانب غواصتين ذاتيتي القيادة. ولم يتم الكشف عن موقع البحث في البيان.

ولكنه أوضح أن السفينة استعدت للبحث في ميناء فريمانتل غربي أستراليا . ولم تذكر الحكومة بالتحديد شركة أوشن إنفينيتي التي رأست عملية بحث سابقة وكان من المقرر منذ فترة طويلة أن ترأس العملية الجديدة.

وأكدت أوشن إنفينيتي أنها سوف تستأنف البحث عن طائرة الرحلة "إم إتش 370" ولكن رفضت التعقيب أكثر من ذلك مستشهدة بـ"الطبيعة المهمة والحساسة" للعملية.

واختفت طائرة ماليزيا إيرلاينز عن شاشة الرادار بعد فترة قصيرة من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين في الثامن من مارس 2014.