1 يناير 2026 00:15

مع ميلاد كل عام، تتجدد طموحات الإمارات، قيادة وشعباً، في غدٍ أفضل، ويزيد العزم والإصرار على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار، كما تتعاظم الأمنيات في ربوع الوطن بأن يكون العام الجديد عام خير وتنمية في دولتنا، وسلام واستقرار وتعاون في العالم أجمع. 
وتخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام الجديد (2026) ليكون «عام الأسرة»، رسالة وطنية عميقة الدلالة، تعكس رؤى استشرافية للقيادة الرشيدة، بأن التماسك الأسري أحد أهم عناصر جودة الحياة والتنمية المستدامة، وتتويج لمسار اتحادي بدأ بتعزيز التلاحم المجتمعي خلال «عام المجتمع 2025»، لتشكّل السنة الجديدة نقطة انتقال من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التنفيذ والتأثير المجتمعي الواسع، بما يرسِّخ الأسرة كأولوية وطنية، باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.
«عام الأسرة» منصة وطنية لتكثيف الجهود، وتوحيد المبادرات، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، ويؤكد أن الأسرة في الإمارات ليست مجرد مكوّن اجتماعي فقط، بل ركيزة استراتيجية في مشروع التنمية الوطنية، وضمانة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.

الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
العام الجديد
عام الأسرة
عام المجتمع
