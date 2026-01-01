الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
فرنسا تتصدر الأصول الجغرافية للاعبي «أمم أفريقيا 2025»

1 يناير 2026 10:01

باريس/الرباط(د ب أ)
كشفت دراسة حديثة عن تفاصيل مثيرة حول الأصول الجغرافية للاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا، حيث تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة للمواهب حيث ولد 107 لاعبين على أراضيها، وهو رقم يضعها في الصدارة بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيها.
وحلت كوت ديفوار في المرتبة الثانية، حيث ولد 29 من اللاعبين المشاركين في البطولة القارية على أراضيها، تليها جنوب أفريقيا ب 28 لاعباً، ثم مصر ب 25 لاعباً، ونيجيريا ب 24 لاعباً.
وبحسب موقع «فوت ميركاتو»، سجلت البطولة مشاركة 186 لاعباً ولدوا في القارة الأوروبية، ما يمثل أكثر من ربع إجمالي اللاعبين المستدعين للبطولة، وهو ما يؤكد التأثير العميق للجاليات والمغتربين في رسم ملامح البطولة القارية.
وأظهر التحليل الإقليمي ظاهرة لافتة تمثلت في ولادة 45 لاعباً في منطقة إيل دو فرانس وحدها، لتصبح منطقة باريس البؤرة الأكثر إنتاجاً للمواهب في العالم لهذه النسخة من البطولة، متفوقة على مناطق أفريقية عريقة مثل باماكو التي سجلت 17 ولادة، وأبيدجان بـ 16 ولادة، ومقاطعة لواندا بـ 15 ولادة.
وفيما يخص الدول العربية، برز المنتخب المغربي كأكثر فريق تنوعاً من حيث أماكن ولادة لاعبيه الذين وزعوا على 6 أقاليم مختلفة، فمن بين 28 لاعباً، ولد 14 في المغرب، و14 في الخارج، موزعين بين إسبانيا بواقع خمسة لاعبين، وفرنسا بثلاثة لاعبين، وهولندا بثلاثة لاعبين، وبلجيكا بلاعبين اثنين، ولاعب واحد في كندا، ما يعكس الامتداد العالمي للجالية المغربية.
ومن بين جميع اللاعبين المستدعيين لكأس أمم أفريقيا ولد 14 منهم في تونس، و12 في الجزائر، و20 في السودان. وبالنسبة لمنتخب جزر القمر، فقد ولد 12 من لاعبيه في مدن الموانئ الفرنسية مثل مارسيليا وبوردو، فيما ولد 19 من أصل 28 لاعباً لمنتخب غينيا الاستوائية، في إسبانيا.

