الإمارات سباقة في استحداث كل ما يسهم في بناء الإنسان وتمكينه واستثمار طاقاته وإمكاناته في خدمة مجتمعه ووطنه، ويأتي إطلاق «الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليعزز مبدأ تداول الأدوار والمسؤوليات، ويكرّس مفهوم القيادة المجتمعية القائمة على العطاء والمبادرة.

ومثل هذه المبادرات المتفردة تعمّق الشعور بالمسؤولية الوطنية المشتركة، وتأتي انطلاقاً من إيمان القيادة الراسخ بأن الإنسان الركيزة الأولى للتقدّم والمحرك الأول لجهود التنمية، وهدفها الأهم رفعة الوطن وخدمة المواطن، وهو نهج إماراتي راسخ، أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتواصل دولتنا من خلاله مسيرتها التنموية المباركة، لتكفل لأبنائها مستقبلاً مزدهراً حافلاً بالنجاح.

الهيئة الجديدة نموذج عمل مستدام يخدم الوطن وأفراده على المدى الطويل، وتعتبر امتداداً عملياً ومستداماً لمخرجات «عام المجتمع»، وتحوّله إلى ممارسة مستمرة قائمة على إشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية، وترجمة مباشرة لشعار «يداً بيد».