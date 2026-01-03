السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مادورو يصدر قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني

مادورو يصدر قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني
3 يناير 2026 13:26

 أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة ما وصفه بـ"عدوان أميركي صارخ" يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد.
وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان للحكومة الفنزويلية، أن "مادورو أصدر أيضا قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"، محذراً من أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة" بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت.
  يأتي ذلك بعد سماع دوي عدةانفجارات في العاصمة كاراكاس، رافقها انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.

أخبار ذات صلة
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
ترامب يكشف بعض تفاصيل عملية فنزويلا
المصدر: د ب أ
فنزويلا
نيكولاس مادورو
آخر الأخبار
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
الرياضة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
اليوم 20:10
نيكولاس ​مادورو
الأخبار العالمية
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
اليوم 20:05
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
الرياضة
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
اليوم 19:59
أقارب الضحايا ينتظرون خارج المقهى
الأخبار العالمية
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©