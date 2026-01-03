مادورو يصدر قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قراراً بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة ما وصفه بـ"عدوان أميركي صارخ" يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد.

وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان للحكومة الفنزويلية، أن "مادورو أصدر أيضا قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"، محذراً من أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة" بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد سماع دوي عدةانفجارات في العاصمة كاراكاس، رافقها انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.