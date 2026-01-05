الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الثلوج تعطل النقل والسفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا

الثلوج تعطل النقل والسفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا
6 يناير 2026 01:05

 تسببت موجة من البرد القارس المصحوبة بالثلوج ، في تعطيل حركة السفر اليوم في بريطانيا وفرنسا وهولندا حيث أغلقت الطرق وعُلقت الرحلات الجوية وألغيت رحلات القطارات، بما في ذلك قطار يوروستار، بعد أيام قليلة من اضطرابات أعقبت انقطاع التيار الكهربائي.
وطلبت شركة يوروستار التي تربط المملكة المتحدة بالبر الأوروبي، من المسافرين بين لندن وهولندا تأجيل رحلاتهم، مع تعذر تشغيل القطارات بعد بروكسل بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبعد إعلان تعليق حركة القطارات في هولندا، طلبت يوروستار من المسافرين المعنيين عدم التوجه إلى المحطة.
كما أُلغيت ستة قطارات بين محطتي سانت بانكراس الدولية في لندن وغار دو نور في باريس، مع تأخير معظم القطارات الأخرى.
وأفادت شركة السكك الحديد الهولندية (NS) بأن خدماتها تعطلت بشكل كبير اليوم، لا سيما في منطقة أمستردام، مع خفض عدد القطارات في بعض مناطق البلاد الثلاثاء.
كما أُلغيت رحلات جوية في عدة مطارات من بينها ليفربول شمال غرب إنكلترا، وأبردين وإنفرنيس شمال شرق اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية.
وفي مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين في باريس، أجبر تساقط الثلوج الكثيف شركات الطيران على تقليص رحلاتها بنسبة 15%.
وفي مطار سخيبول الدولي الرئيسي في هولندا، أُلغيت نحو 700 رحلة جوية، أي أكثر من نصف الرحلات المقرر إقلاعها أو هبوطها اليوم.
وفي باريس، تسببت الثلوج والجليد في تعطيل شبكة الحافلات بعد ظهر اليوم، وتأثرت الطرق بشدة، لا سيما في منطقة نورماندي الشمالية الغربية ، مع ازدحام مروري خانق خلال ساعات الذروة.
وفي اسكتلندا، حذرت الشرطة مستخدمي الطرق من محاولة القيادة عبر الطرق المغلقة بسبب الظروف الجوية الخطيرة.

 

أخبار ذات صلة
هولندا: إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الثلوج
المصدر: وام
الثلوج
آخر الأخبار
الثلوج تعطل النقل والسفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا
الثلوج تعطل النقل والسفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا
6 يناير 2026
الأمم المتحدة قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار في فنزويلا
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار في فنزويلا
6 يناير 2026
سلطان القاسمي يشهد افتتاح مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد افتتاح مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22
6 يناير 2026
فرنسا تطلب إلغاء رحلات بمطارين بعد تساقط الثلوج
الأخبار العالمية
فرنسا تطلب إلغاء رحلات بمطارين بعد تساقط الثلوج
اليوم 23:09
شرطة عجمان تستعرض المبادرات والمشاريع المستقبلية لعام 2026
علوم الدار
شرطة عجمان تستعرض المبادرات والمشاريع المستقبلية لعام 2026
اليوم 23:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©