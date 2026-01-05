أزمة إنسانية

مباحثات إماراتية تركية خلال اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تؤكد ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ومن دون عوائق، لتخفيف المعاناة القاسية لسكان القطاع في ظل الظروف الجوية التي تتطلب تعزيز قدرتهم على مواجهة برد الشتاء القارس، وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

المباحثات التي تصب في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الإمارات مع الشركاء لدعم جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى البناء على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شددت على أهمية إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس «حل الدولتين»، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية؛ كونه المسار الوحيد لإحلال السلام، وتعزيز أسباب الأمن الإقليمي، وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة.

المباحثات التي تزامنت مع وصول مساعدات إماراتية إلى غزة، وإطلاق مبادرة لتخفيف تداعيات البرد القارس على سكان القطاع، تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز السلام والعدالة، وتؤكد دورها الريادي في دعم الأشقاء في قطاع غزة، كما تجسد دورها التاريخي والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة التي تضمن له العيش بكرامة وسلام.