الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الأمن المائي

الأمن المائي
9 يناير 2026 00:01

مبادرة جديدة تنطلق من أبوظبي، ضمن جهود الإمارة والدولة لمواجهة أهم التحديات العالمية المتمثلة في ندرة المياه، من خلال بناء شراكات تعزز التعاون والتمويل المشترك، وتقديم حلول فاعلة ومبتكرة تمكن المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي عبر معالجة الآثار التي تفرضها هذه الظاهرة في الدول النامية، بما يضمن استدامة الموارد المائية، ويسهم في بناء مستقبل أفضل للشعوب.
«منصة أبوظبي العالمية للمياه» التي أعلن صندوق أبوظبي للتنمية إطلاقها، تهدف إلى استقطاب تمويلات تصل إلى 7.34 مليار درهم،  بما يوفر مرونة في تصميم الحلول التمويلية لإقامة مشاريع تنموية نوعية، واستثمارات جديدة، وإعداد مبادرات مبتكرة، تسهم في تنمية قطاع المياه، وتدعم الاستدامة البيئية، وتُحسِّن جودة الحياة، تجسيداً للدور التنموي المهم الذي تقوم به دولة الإمارات عالمياً. 
الإمارات التي تعتبر رائدة في دعم استدامة وتحسين الموارد المائية، تشارك العالم مساعيه لتوفير المياه العذبة للجميع، خاصة الفئات الأكثر تضرراً، في إطار نهج استباقي قائم على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي؛ ذلك أن الوصول إلى المياه، والحفاظ على الموارد المائية، يمثلان تحديات أساسية للمجتمعات، كما يلعبان دوراً محورياً في إرساء السلام والاستقرار والازدهار عالمياً.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد جانباً من فعاليات قمة المليار متابع
أمطار على مناطق متفرقة بالدولة
الأمن المائي
أبوظبي
الإمارات
صندوق أبوظبي للتنمية
منصة أبوظبي العالمية للمياه
المياه
الموارد المائية
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©