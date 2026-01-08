مبادرة جديدة تنطلق من أبوظبي، ضمن جهود الإمارة والدولة لمواجهة أهم التحديات العالمية المتمثلة في ندرة المياه، من خلال بناء شراكات تعزز التعاون والتمويل المشترك، وتقديم حلول فاعلة ومبتكرة تمكن المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي عبر معالجة الآثار التي تفرضها هذه الظاهرة في الدول النامية، بما يضمن استدامة الموارد المائية، ويسهم في بناء مستقبل أفضل للشعوب.

«منصة أبوظبي العالمية للمياه» التي أعلن صندوق أبوظبي للتنمية إطلاقها، تهدف إلى استقطاب تمويلات تصل إلى 7.34 مليار درهم، بما يوفر مرونة في تصميم الحلول التمويلية لإقامة مشاريع تنموية نوعية، واستثمارات جديدة، وإعداد مبادرات مبتكرة، تسهم في تنمية قطاع المياه، وتدعم الاستدامة البيئية، وتُحسِّن جودة الحياة، تجسيداً للدور التنموي المهم الذي تقوم به دولة الإمارات عالمياً.

الإمارات التي تعتبر رائدة في دعم استدامة وتحسين الموارد المائية، تشارك العالم مساعيه لتوفير المياه العذبة للجميع، خاصة الفئات الأكثر تضرراً، في إطار نهج استباقي قائم على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي؛ ذلك أن الوصول إلى المياه، والحفاظ على الموارد المائية، يمثلان تحديات أساسية للمجتمعات، كما يلعبان دوراً محورياً في إرساء السلام والاستقرار والازدهار عالمياً.