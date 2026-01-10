سكيك يستعد لكتابة التاريخ بالظهور في «هيرو ديزرت كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

سيصبح أحمد سكيك أول إماراتي يشارك كلاعب جولف محترف في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وذلك في المنافسات التي تقام في نادي الإمارات للجولف من 22 إلى 25 يناير الجاري، مما يمثّل لحظة تاريخية لرياضة الجولف في الدولة.

ورسّخت البطولة على مدار تاريخها الممتد لـ 37 عاماً، مكانتها كمنصة انطلاق مسيرة اللاعبين، حيث شهدت ظهور روري ماكلروي، عندما كان لاعباً هاوياً عمره 16 عاماً، في أول مشاركة له عام 2006.

وواصل برايسون ديشامبو هذا الإرث، حيث فاز بميدالية الهواة بظهوره الأول عام 2016، قبل أن يعود كلاعب محترف ويحقق فوزاً ساحقاً في عام 2019، ليصبح بعدها الأميركي أحد أكبر الأسماء في عالم الجولف.

كما ساهمت البطولة بدور رئيسي في تطور سكيك على وجه الخصوص، حيث تمّت دعوة قائد منتخب الإمارات للمشاركة لأول مرة كلاعب هاوٍ عام 2022، ووفرت له المشاركة خبرة حاسمة في اللعب بجانب أفضل لاعبي العالم.

انتقل اللاعب ذو الـ 28 عاماً إلى الاحتراف في جولة مينا للجولف في نوفمبر الماضي، بعد مسيرة متميزة كلاعب هاوٍ، مثّل خلالها دولة الإمارات على الساحة الدولية. وجاء قراره بعد حصوله على المركز 13 بشكل متميز في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، حيث تنافس مع نخبة لاعبي الهواة في العالم. وفي وقت سابق من عام 2025، صنع التاريخ كأول إماراتي يتأهل إلى الأدوار النهائية في بطولة تابعة لجولة دي بي ورلد، وذلك في بطولة تحدي الإمارات ضمن جولة هوتيل بلانر.

ومن جانبه، قال سكيك: «لطالما رغبتُ في أن أصبح لاعباً محترفاً. المشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بصفتي محترفاً أمرٌ مميز، فهذا هو الملعب الذي أطمح للمنافسة عليه. سيكون هناك ضغط وتوتر بالطبع، إلا أن هذا بسبب الحافز. لذلك سأستمتع بهذه اللحظة وألتزم بالخطة الموضوعة».

ستشهد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026 مشاركة سكيك على ملعب المجلس الشهير، وهو ملعب يعرفه جيداً من خلال سنوات من التدريب والمنافسة فيه كلاعب هاوٍ، وقد تطورت علاقته بالملعب بشكل ملحوظ من خلال الاستعدادات المكثفة.

واعترف سكيك قائلاً: «كان ملعب المجلس يختبرني كثيراً عند ضربة البداية، ولم يعجبني ذلك، لم يكن يناسب أسلوب لعبي أبداً»، لكنني تدربت على الملعب كثيراً وبدأت أحبه. أشعر أننا بدأنا نبني علاقة مميزة، أنا والملعب، وآمل أن نتمكن من نقل هذه العلاقة إلى بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك».

وينضم سكيك إلى مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين في نسخة 2026 التي تضم أيضاً الفائز بلقب بطولة الماسترز الحالي والفائز أربع مرات ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك روري ماكلروي، وحامل اللقب تيريل هاتون، وبطل كأس فيديكس تومي فليتوود، والمصنف الأول عالمياً سابقاً داستن جونسون.