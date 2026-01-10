على مدى أكثر من 18 عاماً، رسّخ «أسبوع أبوظبي للاستدامة» مكانته منصة عالمية رائدة للتعاون الدولي وبناء شراكات بارزة تسهم في تحفيز الجهود العالمية بمجال الاستدامة. وفي دورته الجديدة التي تنطلق اليوم، يرسم الحدث العالمي خريطة طريق لتعزيز مسيرة التقدم العالمي، من خلال التركيز على النهوض بقطاع الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق التمويل وصياغة حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبمشاركة قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، يشهد «الأسبوع» الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، إطلاق منصات جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل والعمل المشترك على مستوى القطاعات، من بينها حوارات رفيعة المستوى تركز على طرح الأفكار الجديدة، بما يسهم في تسريع مسيرة التقدم، وتوسيع آفاقها.

اهتمام «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بتحفيز الجهود في قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي والمجتمعات، يواكب متطلبات المستقبل، ويأتي في إطار حرص أبوظبي على تحويل الطموحات إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق في القطاعات المختلفة.