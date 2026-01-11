الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
بحضور بالوتيلي .. يونايتد يكسب الاتفاق ويتصدر «الأولى»

بحضور بالوتيلي .. يونايتد يكسب الاتفاق ويتصدر «الأولى»
11 يناير 2026 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

انفرد يونايتد بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد شباب الأهلي في العوير، في اللقاء المقدم من الجولة الـ 14 للمسابقة، والتي تزامنت مع وصول المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى دبي، عقب إتمام الاتفاق إجراءات التعاقد معه لتعزيز صفوف الاتفاق في موسمه الأول بدوري الأولى.
وقاد «هاتريك» صامويل بيدرو في الدقائق 5 و8 و47، فريقه يونايتد، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، لتحقيق الفوز، فيما سجل الاتفاق هدفيه عن طريق علي مزهر في الدقيقة 27، والبديل سيف الرميثي في الدقيقة 87.
ورفع يونايتد رصيده إلى 24 نقطة، ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن دبا الحصن الوصيف، الذي يملك مباريات أقل، مؤكداً حضوره القوي في سباق المنافسة على القمة، في المقابل واصل الاتفاق وجوده في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد قررت تقديم موعد مباراة يونايتد والاتفاق، ضمن الجولة الـ 14، والمقررة في الأصل يومي 29 و30 يناير الجاري؛ نظراً لارتباط يونايتد بمواجهة مضيفه الوحدة في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، والمقررة في الأول من فبراير المقبل، حيث يعد يونايتد الممثل الوحيد لأندية الدرجة الأولى في البطولة، عقب إقصائه الشارقة من دور الستة عشر.

