12 يناير 2026 00:01

الإمارات تعزز برامجها الإنسانية الشاملة في غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، واستمرار تحذيرات المنظمات الأممية والدولية من قسوة الظروف المعيشية للسكان في مخيمات النزوح، خاصة الأطفال والنساء، مع ازدياد حدة البرد والأمطار، حيث تتواصل قوافل المساعدات التي ترسلها الإمارات، كما يستمر إطلاقها للمبادرات الإغاثية شريان حياة لآلاف الأسر الفلسطينية، في ظل وجود واقع إنساني معقد ومؤلم.
الإمارات بدأت، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دورة جديدة من توزيع المساعدات في محافظات غزة كافة، في إطار جهودها المتواصلة لإغاثة سكان القطاع، وتقديم ما يلزمهم من مساعدات متنوعة تخفف عنهم معاناتهم، وحرصاً من الدولة على توسيع نطاق الاستفادة، وضمان وصول الدعم الإنساني إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر، كما تعمل الإمارات على دعم القطاع الصحي، وتعزيز قدراته خلال المرحلة الراهنة.
جهود الإمارات الإنسانية في غزة، وسعيها المستمر لتسخير إمكاناتها للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع، وحرصها على التنسيق الدائم مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول أوجه الإغاثة إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية، تعد نموذجاً متقدماً للعمل الإنساني والإغاثي، الذي يجمع بين سرعة الاستجابة، واستدامة الدعم، كما تعكس التزاماً إماراتياً راسخاً بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الأزمات والشدائد.

