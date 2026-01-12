الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أسلوب الحياة الفاخر في دبي مستوحى من فن "جاكوب" وشركاه: المطور العقاري "AMIS GPD Development"

خلال توقيع الاتفاقية
12 يناير 2026 08:36

وقعت شركة AMIS GPD Development، التابعة لمجموعة AMIS، اليوم اتفاقية مع جاكوب وشركاه (Jacob & Co)، العلامة التجارية الراقية لصناعة الساعات والمجوهرات الفاخرة، وذلك لبناء مجتمع فلل فاخرة في ميدان بدبي.
أُقيمت مراسم التوقيع في مركز مبيعات AMIS على شارع الشيخ زايد، وحضرها جاكوب أرابو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي للعلامة الفاخرة جاكوب وشركاه، ونيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AMIS GPD Development، وشاه عظيم حميد، المساهم في AMIS GPD Development.
يعكس التعاون بين جاكوب وشركاه وشركة AMIS GPD Development مجتمعاً سكنيا فاخراً في منطقة ميدان بدبي. يجسد المجتمع أعلى مستويات الفخامة والحصرية والحياة العصرية. يقع المشروع في أحد أرقى أحياء دبي، حيث يدمج أفضل المواد والتصميم والتكنولوجيا، مما يضع معياراً جديداً لسوق الفلل الفاخرة في دبي.
وقال جاكوب أرابو، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب وشركاه: "يمثل تعاوننا مع AMIS GPD Development اندماجاً فعلياً بين علامتين تجاريتين تشتركان في شغف التميز. يسرنا توفير تجربة معيشية فريدة من نوعها. المجتمع الذي سنبنيه معاً سيكون منارة للرقي والرفاهية في دبي".
وأضاف نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AMIS GPD Development: "يمثل هذا التعاون علامة فارقة رئيسية لنا بينما نواصل توسيع حضورنا في سوق دبي للعقارات الفاخرة. تضمن جهودنا المشتركة مع جاكوب وشركاه أن يكون هذا المشروع لا مثيل له في التصميم والحرفية والابتكار."
وصرح شاه عظيم حميد، المساهم في AMIS GPD Development: "يعكس هذا التعاون بوضوح إيماننا طويل الأمد بقطاع العقارات الفاخرة في دبي. يتيح لنا هذا المشروع الجمع بين أساسيات التطوير القوية والتميز العالمي في التصميم. معاً، نضع الأساس لعرض سكني مميز يجمع بين الرقي والأصالة."
حول شركة AMIS GPD Development

تجمع شركة التطوير العقاري AMIS GPD Development، التابعة لمجموعة AMIS، بين التصاميم المدروسةوالمرافق الراقية والمواقع المختارة بعناية لتوفير بيئات معيشية مبدعة.

amisdevelopment.com
حول جاكوب وشركاه

جاكوب وشركاه هي علامة فاخرة متخصصة في المجوهرات وصناعة الساعات. نهجها في الإبداع وشعارها: "مستوحى من المستحيل". تأسست الشركة على يد جاكوب أرابو في مدينة نيويورك، وبقيت مملوكة بالكامل ومدارة عائلياً منذ عام 1986.
استخدامها لأندر الجواهر، خاصة الألوان، وتفكيرها المستقبلي جعل من جاكوب وشركاه مرجعاً عصرياً في الفخامة الأكثر إبداعاً. تشتهر العلامة التجارية بمجموعاتها المتطورة من الساعات المميزة مثل Astronomia وEpic X وBillionaire. وهذا ما يظهر القدرة الفريدة لجاكوب وشركاه على الوقوف في قمة الساعات الرفيعة والمجوهرات الراقية.

تواصل العلامة التجارية توسيع نطاقها نحو أسلوب الحياة الفاخر من خلال مشاريع جديدة تشمل مساكن من تصميم جاكوب وشركاه في أبوظبي ودبي.

jacobandco.com
مادة إعلانية

دبي
قطاع العقارات
