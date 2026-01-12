برعاية شمسة بنت حمدان.. انطلاق النسخة الـ15 لمعرض «عطايا» بأبوظبي

أبوظبي (وام)



برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعدة سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة لجنة عطايا العليا، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة عشرة من معرض عطايا 2026، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك المارينا» وتستمر فعالياته حتى 17 يناير الحالي.

وشهد افتتاح المعرض، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين والشخصيات الداعمة للعمل الإنساني.

ويواصل معرض عطايا 2026 رسالته في دعم العمل الإنساني، وترسيخ جهود الدولة في نشر ثقافة العطاء المستدام في المجتمع.

ويهدف المعرض ليكون وقفاً خيرياً لدعم وتغطية احتياجات مشاريعه الإنسانية منذ انطلاقته في عام 2012 وحتى 2025، في خطوة تعكس التزام «عطايا» بتعزيز الاستدامة، وضمان استمرارية الأثر الإنساني الإيجابي لمبادراته.

ويشارك في نسخة هذا العام 154 عارضاً من نخبة رواد الأعمال المميزين والمصممين المبدعين والمطاعم والمقاهي، مقدمين مجموعة متنوعة من المنتجات والمبادرات الإبداعية التي تسهم في دعم أهداف المعرض الإنسانية، وتعكس روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

وقف مستدام

وقالت هند المحيربي، مديرة إدارة مشروع «عطايا» في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن المبادرات الإنسانية لمعرض «عطايا» ساهمت في تنفيذ 36 مشروعاً في 17 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليوني شخص. وأضافت المحيربي أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من العارضين والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب تنوع المنتجات المعروضة التي تشمل الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات المنزلية والمنتجات الغذائية. وأكدت أن معرض «عطايا» يعد من المشاريع الإنسانية التابعة للهيئة، ويهدف في دورته الحالية لإنشاء وقف مستدام يعود ريعه لدعم جميع مشاريع عطايا الإنسانية منذ انطلاقته عام 2012 وحتى عام 2025، والتي تركز على مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

مركز عالمي للعطاء

يُنظَّم المعرض من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالشراكة الاستراتيجية مع ديوان الرئاسة، وبدعم من مجموعة «أدنيك»، في إطار تكامل الجهود الوطنية لتعزيز العمل الإنساني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء.

ويقوم معرض «عطايا»، منذ انطلاقه، بدور محوري في دعم النسيج الإنساني والتنموي المنطلق من العاصمة أبوظبي محلياً ودولياً، مجسداً رؤية الإمارات في العمل الإنساني المستدام.