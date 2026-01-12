الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
13 يناير 2026 00:01

تعزيزاً لالتزامها الراسخ بتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتأكيداً لجهودها المستمرة لدفع عجلة التحوّل نحو الطاقة النظيفة، تتبنى الإمارات ممارسات مبتكَرة، وتطلق مبادرات استراتيجية تستهدف وضع معايير عالمية تسهم في إرساء دعائم رؤى مستدامة للأجيال القادمة من خلال الاهتمام بتطوير مدن ذكية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وابتكار حلول صديقة للبيئة، وإطلاق مشاريع بيئية تقودها طاقات شبابية واعدة.
ويسهم «أسبوع الاستدامة» المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قادة ومستثمرين ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في تسريع جهود تطوير حلول عملية تعزز الترابط بين مختلف النظم والقطاعات العالمية، كما يتيح للخبراء والمختصين في قطاعات الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة، دعم الترابط بين هذه القطاعات، وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التكامل فيما بينها لصالح البشرية. 
«أسبوع الاستدامة» في أبوظبي يهدف، بما يتضمنه من فعاليات مهمة، منها: «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، ومنتدى «شباب من أجل الاستدامة»، و«حوارات أبوظبي للاستدامة»، إلى  بناء شراكات تحدث نقلة نوعية نحو بناء مستقبل مستدام، وتعزيز الترابط بين الابتكار والخبرات والاستثمار، بما يسهم في تسريع جهود تطوير ونشر حلول طاقة قابلة للتوسع على مستوى العالم.

