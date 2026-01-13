الاستدامة عالمياً

دور كبير ومهم للإمارات في إيجاد منصات تجمع قادة العالم، وصناع القرار، والخبراء، والمستثمرين؛ لدعم أهداف الاستدامة العالمية، ولعل أبرزها «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، الذي شهد افتتاح فعاليات دورته للعام الحالي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليسهم في تحويل الرؤى والطموحات في مجال الاستدامة إلى حلول عملية من أجل «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل».

ويجسد حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين ونيجيريا، على هامش فعاليات الأسبوع، قناعة الإمارات الراسخة بأهمية العمل الدولي الجماعي في التصدي للعديد من التحديات، وتعزيز جميع صور التعاون مع الدول والمجتمعات، وتثمين كل جهد مشترك للتوصل إلى حلول مستدامة في مختلف القطاعات؛ بهدف خدمة الإنسانية.

انعقاد الأسبوع الذي يتضمن سنوياً تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، بمشاركة دولية واسعة، يرسي نموذجاً عالمياً لتعزيز التعاون البنّاء والمثمر لتطوير حلول جديدة من شأنها تعزيز تكاملية هذه القطاعات واستدامتها، وتوسيع نطاق تأثيرها، ومنها تقنيات شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال التمويل المناخي، إلى جانب الحلول الداعمة للأمن الغذائي والمائي، بما يرسِّخ أوجه التنمية المستدامة.