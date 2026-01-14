



دبي (الاتحاد) أعلن «جلفود 2026»، ، عن إطلاق «جلفود لوجيستيكس» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي. وتأتي هذه الخطوة في وقت يُتوقع فيه أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية والنقل العالمي من 9.4 تريليون دولار في 2024 إلى 23.0 تريليون دولار بحلول عام 2035، بما يؤكد الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية للخدمات اللوجستية في التجارة العالمية وأنظمة الإمداد الغذائي.ويسلّط «جلفود 2026» الضوء على الشبكات اللوجستية، وأنظمة سلسلة التبريد الغذائي، وابتكارات الشحن التي تضمن استدامة إمدادات الغذاء، إضافةً إلى التعاون العابر للحدود، الذي يعزز فاعليتها.

وفي وقت تُنقل فيه نحو 70–90٪ من قيمة التجارة العالمية بحراً، أصبحت الكفاءة اللوجستية ركيزة استراتيجية للاقتصاد، تؤثر مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وموثوقية الإمداد، ووصول الغذاء إلى المستهلكين. وتؤكد منصة «جلفود لوجيستيكس» المقامة تحت مظلة «جلفود 2026» الدور المحوري للتعاون الدولي في ضمان استدامة تدفق الغذاء بأمان في ظل مشهد عالمي متزايد التعقيد. وتستعرض المنصة أحدث التقنيات والبنى التحتية والشراكات، التي تُتيح نقل المنتجات سريعة التلف بكفاءة، مع الحفاظ على جودتها ونضارتها عبر القارات، بما يربط بين الموردين والمصنّعين وتجار التجزئة والمستهلكين.

وبفضل الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر مركز لوجستي في الشرق الأوسط3، إذ تستحوذ على نحو 30٪ من الأنشطة اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم بنحو 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ما يعزز الدور المحوري لدبي في ربط حركة التجارة العالمية ودعم تنويع روافد الاقتصاد.

وقال محمد حمدان، رئيس قسم مبيعات المنطقة في الإمارات لدى شركة ميرسك: «تعتز 'ميرسك' بمشاركتها في معرض 'جلفود 2026' للمرة الأولى، والتفاعل مع الشركاء من منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتعزيز سلاسل التوريد من المزرعة إلى المائدة. وسنستعرض استراتيجيات لبناء شبكات مرنة ومتكيفة تضمن استمرارية الأعمال، إلى جانب الحلول اللوجستية المحلية، بدءاً من خبرات سلاسل التبريد وصولاً إلى إدارة سلاسل التوريد المتكاملة، والمصممة خصيصاً لمواكبة البيئة المعقدة اليوم».

يجمع الحدث نخبة من قادة قطاع الخدمات اللوجستية، ومتخصصي سلاسل التبريد، ومزودي خدمات الشحن العالميين، إلى جانب منتجي الأغذية والمشترين وروّاد الابتكار التكنولوجي. وسيطّلع الحضور على منظومة متكاملة من الحلول التي تشمل النقل المبرّد، والتخزين الذكي، وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي، وتحسين عمليات الشحن العابرة للحدود بكفاءة وسلاسة.

ويشارك في المعرض عمالقة القطاع، ومن ضمنهم «اكون لاينز»، و«أفريقيا جلوبال لوجيستيكس»، و«دي بي ورلد»، و«دبي الجنوب»، ومجموعة كيزاد (مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي)، و«ميرسك»، و«محبي لوجستكس»، وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم إس سي)، ومجموعة «سايلو»، و«شب سمارت»، ليستعرضوا كيفية مساهمة البنية التحتية المتقدمة والشبكات العالمية في ضمان حركة المنتجات سريعة التلف والمواد الغذائية بدقة وموثوقية عالية.