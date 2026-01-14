الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تنفيذاً لتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. بدء تجهيز طرود «سفينة صقر الإنسانية» لدعم غزة

تنفيذاً لتوجيهات حاكم رأس الخيمة.. بدء تجهيز طرود «سفينة صقر الإنسانية» لدعم غزة
14 يناير 2026 19:41

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة وحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، باشرت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم، أعمال تجهيز الطرود الإغاثية الخاصة بـ"سفينة صقر الإنسانية" في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، وذلك استعداداً لتحميلها على متن السفينة في مرحلة لاحقة، تمهيداً لتوجّهها إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية دعماً للأشقاء في قطاع غزة.
وتشمل الطرود التي يجري تجهيزها مواد غذائية وصحية، ومواد إيواء، بالإضافة إلى مواد طبية، ضمن حمولة إجمالية تُقدّر بنحو 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك في إطار منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل

وشهدت أعمال التجهيز مشاركة واسعة من المتطوعين من مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، الذين ساهموا في تعبئة وتجهيز الطرود الإغاثية، في تجسيد عملي لروح التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني الذي يتميّز به مجتمع دولة الإمارات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص قيادتها الرشيدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وترجمةً لقيم التضامن والعطاء التي تشكّل ركيزة أساسية في سياسة الدولة الإنسانية.
وتُجسّد "سفينة صقر الإنسانية" تكامل الجهود الوطنية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتعكس الدور الريادي لإمارة رأس الخيمة في دعم المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، وترسيخ حضورها الفاعل في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
قطاع غزة
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©