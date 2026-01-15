الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد وكايا كالاس يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
16 يناير 2026 00:50

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وتوفير مقومات التنمية المستدامة لشعوبها.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس الشراكة القوية بين الطرفين.
وأعرب سموه عن تقديره للعلاقات المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً تطلعه لمزيد من العمل المشترك الذي يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ويدعم فرص تطوير الشراكات التنموية والاقتصادية.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الإمارات
عبدالله بن زايد
