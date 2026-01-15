ركيزة التنمية

تواصل الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، الاستثمار في الحلول المبتكرة لترسيخ نموذج تنموي متكامل يواكب المتغيرات العالمية، من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وجسّد «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» الدور المحوري للدولة في بناء جسور التعاون، والتزامها بترسيخ دعائم التنمية المستدامة في العالم، وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من استقرار ورفاهٍ وازدهار.

وعبر فعالياته التي استشرفت المستقبل، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الشركات العالمية، أسهم «الأسبوع» الذي اختتم فعاليات دورته الأضخم، بآفاق وتطلعات أوسع، في تعزيز شراكات الإمارات إقليمياً وعالمياً مع القادة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء، للتوافق على استراتيجيات تسهم في تحويل الرؤى والطموحات إلى حلول عمليّة تدعم أهداف الاستدامة العالمية.

وبإلقائه الضوء على شبكات الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتبنّيه الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والاستثمار المستدام، يرسخ «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، نهج الإمارات بأن الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ومحرك رئيس لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل.