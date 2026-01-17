الإمارات دولة قوية بشعبها وحكمتها، ومنيعة بتلاحمها، ورائدة بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، ومن أجل ازدهار شعبها، تمضي بثبات وثقة نحو المستقبل، ومسارها سيظل دائماً البناء والخير، لتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، مستندة إلى حكمة قيادتها الرشيدة وقيمها الراسخة، وتلاحمها الوطني، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.

وإحياء ذكرى «يوم العزم» رسالة إلى العالم بأن الإمارات ماضية بثبات في ترسيخ قيم التعايش والسلام والتنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة، ضمن نهج أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز قدرة الدولة على تحصين أمنها وحماية مكتسباتها، لتظل مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني، ونشر قيم التسامح والسلام إقليمياً وعالمياً.

«يوم العزم» محطة مهمة لتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة، ويؤكد أن الإمارات التي تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وتمتلك قدرات مؤسسية وكفاءات وطنية وقيم راسخة، تقودها رؤية حكيمة تضع أمن الإنسان، وسلامة المجتمع، وحماية المكتسبات الوطنية في صدارة الأولويات.