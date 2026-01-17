الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رؤى حكيمة

رؤى حكيمة
18 يناير 2026 00:15

الإمارات دولة قوية بشعبها وحكمتها، ومنيعة بتلاحمها، ورائدة بقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، ومن أجل ازدهار شعبها، تمضي بثبات وثقة نحو المستقبل، ومسارها سيظل دائماً البناء والخير، لتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، مستندة إلى حكمة قيادتها الرشيدة وقيمها الراسخة، وتلاحمها الوطني، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.
وإحياء ذكرى «يوم العزم» رسالة إلى العالم بأن الإمارات ماضية بثبات في ترسيخ قيم التعايش والسلام والتنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة، ضمن نهج أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز قدرة الدولة على تحصين أمنها وحماية مكتسباتها، لتظل مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني، ونشر قيم التسامح والسلام إقليمياً وعالمياً.
«يوم العزم» محطة مهمة لتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة، ويؤكد أن الإمارات التي تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وتمتلك قدرات مؤسسية وكفاءات وطنية وقيم راسخة، تقودها رؤية حكيمة تضع أمن الإنسان، وسلامة المجتمع، وحماية المكتسبات الوطنية في صدارة الأولويات.

أخبار ذات صلة
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
رئيس الدولة: تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة
الإمارات
يوم العزم
التنمية المستدامة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©