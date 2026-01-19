الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم

«مارسيلو» يخطف نقطة «تعادُل الظفرة» أمام عجمان

19 يناير 2026 19:24

 
علي معالي (عجمان)
تعادل عجمان والظفرة 1-1 في مباراة الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل هدف عجمان بلال يوسف في الدقيقة 49، وتعادل للظفرة اللاعب البديل مارسيلو فيلهو في الدقيقة 93، ليرفع «البركان» رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، والظفرة إلى 16 نقطة في المركز السابع.
انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بعد مستوى متقارب ومتوسط من الجانبين، سدد عجمان 10 كرات مقابل 3 للظفرة، واعتمد عجمان على هجماته من الناحية اليمنى، وجاءت هجمات الظفرة قليلة للغاية رغم أنه سيطر على نسبة 51% من أحداث أول 45 دقيقة.
وفي الشوط الثاني نشط الفريقان وتمكن عجمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49 عن طريق بلال يوسف، وحاول الظفرة التعادل سريعاً ولكن خليل إبراهيم أهدر الفرصة، ثم أنقذ علي الحوسني مرمى البركان من تسديدة جوبسون سانتوس.
بعد هدف «البرتقالي»، انفتحت المباراة بين الفريقين، وهجمات متبادلة، وفرص ضائعة من مهاجمي الطرفين، حتى جاءت الدقيقة 93 ليسجل البديل مارسيلو هدف مثير يُعيد «الفارس» من جديد للمباراة وخطف نقطة مهمة للغاية، مع نهاية الدور الأول.

