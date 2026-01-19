علاقات تاريخية

الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
20 يناير 2026 00:15

العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، تاريخية، وتستند إلى حرص مشترك ومستمر من القيادة في البلدين الصديقين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، كما تجمعهما رؤى مشتركة لاستثمار كل فرص التعاون المتاحة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبيهما، بجانب تعاونهما في مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية والاستقرار في العالم.
ولأن العلاقات «الإماراتية - الهندية» تستمد قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين، تُجسِّد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند، ومباحثات سموه مع رئيس الوزراء، دولة ناريندرا مودي في نيودلهي، وحضورهما توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا، الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والفضاء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تخدم رؤاهما وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

