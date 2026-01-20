قبول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدعوة الموجهة إلى سموه من الولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى مجلس السلام، يعكس حرص الإمارات على المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تضم عشرين نقطة؛ نظراً لدورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكما قادت الإمارات، خلال المراحل الماضية، تحركات ومساعي دبلوماسية حثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إنهاء الحرب في غزة، وعملت بكامل طاقتها الدبلوماسية على حشد أكبر دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين دون عوائق، يأتي قبولها دعوة الرئيس الأميركي للانضمام إلى مجلس السلام ليحمل رسالة إلى العالم بأنها «دولة سلام»، وأنها جاهزة للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف المجلس، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.

الإمارات تدعم كل ما يعزز السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة والعالم، وتحرص على تعزيز تعاونها وشراكاتها مع جميع الدول، بما يعود بالخير والنماء على الشعوب كافة، وموافقتها على الانضمام إلى «مجلس السلام» تأكيد على ثقتها بفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي.