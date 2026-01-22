«الميركاتو الشتوي».. اشتعال مبكر بصفقات «تغيير المسار»

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد مرور أسبوع كامل على فتح باب الانتقالات الشتوية في 13 يناير الجاري، يبدو واضحاً أن ميركاتو دوري أدنوك للمحترفين يسير هذا الموسم في اتجاه مختلف، حيث شهد سخونة مبكرة، وحراكاً متسارعاً، ومفاوضات لا تهدأ، في ظل قناعة مشتركة لدى معظم الأندية بأن الدور الثاني لن يرحم من يدخل المرحلة المقبلة بالتركيبة نفسها وبالثغرات ذاتها.

ولعل السبب الرئيسي لهذا الاشتعال لا يرتبط فقط برغبة الفرق في «التدعيم» كعنوان عام، بل يتصل بأهداف متباينة، بين أندية تطارد القمة، وتبحث عن الجودة النوعية، وأخرى تقاتل للهروب من القاع، وثالثة تريد إصلاح أخطاء الدور الأول، أو تعويض نقص، أو حتى إعادة رسم هوية فنية وفق رؤية المدربين.

بينما أبرز ما شهده الأسبوع الأول كان تعاقد الشارقة مع الظهير الأيسر البرازيلي لياندرينيو (20 عاماً) قادماً من فاسكو دي جاما، وهو لاعب منتخب البرازيل للشباب، وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين.

حيث تحمل الصفقة أكثر من رسالة، أولها أن «الملك» اختار الاستثمار في لاعب صغير السن بقدرات عالية، وثانيها أن الشارقة يتعامل مع المرحلة المقبلة بمنطق استعادة شخصيته الدفاعية المعروفة، خاصة في ظل سعي المدرب البرتغالي مورايس لبناء فريق أكثر صلابة وتوازناً، قادر على المنافسة محلياً وقارياً في توقيت واحد.

وفي سياق متّصل، يضع الشارقة لاعباً برازيلياً آخر ضمن قائمة المفاوضات، ويلعب في الدوري التركي في مركز الظهير أيضاً، ما يؤكد أن النادي يسعى إلى دعم الأطراف كأولوية تكتيكية في مشروع «ترميم المنظومة» قبل الدور الثاني.

أما ملف ميلوني فلا يزال الأكثر حساسية داخل البيت الشرقاوي، إذ تشير المعطيات إلى تلقيه عروضاً من أندية في أبوظبي، بينما لم يُحسم قرار التجديد بسبب مطالب مالية مرتفعة لعقد جديد قد يتجاوز 2.9 مليون يورو سنوياً، ما يجعل الملف مرشحاً للتصعيد أو للحسم خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول عدة أندية على خط المفاوضات.

على الجانب الأخر، جاءت خطوة دبا منطقية بالتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي أندريجو قادماً من سيون الكوري في صفقة انتقال حر، وهي صفقة تستهدف زيادة الخطورة الهجومية وتحويل الفرص إلى أهداف، مع احتلال الفريق المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن البطائح، ما يعني أن أي تحسّن في الثلث الهجومي قد يغيّر ملامح معركة البقاء بالكامل، خصوصاً أن الدور الثاني غالباً ما يكون مسرحاً لعودة فرق كانت تعاني في الدور الأول.

وعلى مستوى الأندية الباحثة عن استئناف القتال على الألقاب، يأتي العين كحالة خاصة، حيث نفت مصادر من شركة الكرة، ما تردد عن التوصل لاتفاق مع البرازيلي ماركاو لاعب أتليتيكو باراناينسي، مؤكدة أن النادي يملك قائمة متابعة وتفاوض تضم أكثر من اسم، من بينها لاعب برازيلي بعمر 20 عاماً قد يُحسم التعاقد معه خلال أيام، أو يتم تأجيله إلى الصيف.

كما نفت شركة الكرة ما أثير حول تلقي كوامي عرضاً خارجياً أو وجود رغبة في بيع اللاعب، في إشارة إلى أن العين لا يرى حاجة لتفكيك عناصره الأساسية في هذا التوقيت، بقدر ما يركز على «التحسين الذكي» للأسماء الحالية في القائمة.

وميدانياً، بدأ العين بالفعل التدعيم بقرارات عملية، عبر إعادة محمد عوض الله من إعارته للدوري البولندي لإضافة عمق هجومي، ليكون خياراً مؤثراً بجانب نسيم الشاذلي، إلى جانب التعاقد مع الروماني شوت لتقوية خط الوسط.

فيما لا يزال الوصل يبحث عن تعزيز الصفوف، بالدخول في مفاوضات مع المهاجم السوري بابلو الصباغ لاعب سيون الكوري وهدّاف الدوري الكوري، في محاولة لإضافة مهاجم قادر على صناعة الفارق في مباريات التفاصيل الصغيرة.

أما الجزيرة فوضع السورينامي جاهنواه ماركيلو لاعب زيوريخ السويسري على قائمة مفاوضاته لتدعيم فئة المقيمين، وبات اللاعب قريباً من «فخر أبوظبي»، بما يعكس رغبة الجزيرة في رفع الجودة الفنية داخل التوليفة دون إحداث انقلاب كامل.

وفي خورفكان، تبدو التحركات أكثر جرأة، إذ دخل النادي في مفاوضات مع لاعبين، أحدهما من باراجواي والآخر نيجيري تألق مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا الأخيرة بالمغرب، في خطوة توضح أن خورفكان يبحث عن لاعبين جاهزين للضغط فوراً وليس مجرد أسماء لإكمال القائمة.

والصورة الأوضح حتى الآن أن الميركاتو لن يتوقف عند الصفقات الخارجية فقط، بل قد يشهد خلال الأيام المقبلة حركة انتقالات داخلية عبر إعارات وتنقلات بين الأندية حتى نهاية الموسم، إما لمنح لاعب فرصة المشاركة الأساسية، أو لإخلاء شاغر في القائمة يسمح بإضافة عنصر جديد.

ومن أبرز الملفات المحتملة في هذا السياق، صفقة ممكنة بين البطائح والنصر، إلى جانب مشاورات بين بني ياس والعين لاستعارة لاعب في خط الدفاع، وإذا كانت الصفقات المعلنة قد رسمت عناوين الأسبوع الأول، فإن الحقيقة الأهم أن سوق الشتاء لا يزال في بدايته، وقد يكون الأسبوع الثاني هو «أسبوع الحسم» لبعض الصفقات التبادلية بنظام الإعارة.